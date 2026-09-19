Italia a segno alle Olimpiadi 2026: vittorie su Malesia e Cile in Open e femminile

Alle Olimpiadi di scacchi 2026, in Uzbekistan, l’Italia si conferma tra le squadre di livello con due vittorie decisive: contro la Malesia e il Cile, in entrambi i tornei, Open e femminile. Il risultato positivo arriva dopo un quarto turno che ha visto la squadra azzurra affrontare sfide complesse ma gestite con professionalità. Le donne, in particolare, si impongono con un punteggio di 3-1, mentre l’Open si aggiudica la vittoria per lo stesso punteggio, dimostrando una solida preparazione e una capacità di adattamento alle situazioni di gioco.

Le donne in testa al ranking mondiale

Le squadre femminili italiane si pongono al secondo posto tra le migliori del mondo, con dieci nazioni che si contendono la massima quota: USA, Cina, Polonia, Uzbekistan, Bulgaria, Germania, India, Azerbaigian, Kazakistan e Serbia. Tra queste, l’Italia si colloca in una posizione di prestigio, grazie a una serie di vittorie che hanno messo in mostra la forza e la tecnica delle giocatrici. La partita contro il Cile, in particolare, ha visto un equilibrio tra le squadre, con un punteggio di 3-1 che ha confermato la competitività azzurra.

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La partita tra Marina Brunello e Belen Gomez si è conclusa in parità, ma con un peso specifico rilevante. La posizione di gioco era complessa, con entrambe le giocatrici che hanno dimostrato una conoscenza approfondita del finale di Donna, Torre e sei pedoni contro Donna, Torre, Alfiere e tre pedoni. La vittoria è arrivata grazie a una serie di mosse ben calcolate e a una gestione strategica del tempo.

Le sfide in campo e i dettagli delle partite

Nel torneo Open, la squadra italiana ha affrontato la Malesia in una serie di partite che hanno visto la vittoria azzurra per 3-1. Tra le partite più significative, si segnala il match tra Lorenzo Lodici e Jun Ying Tan, terminato in parità ma con un peso specifico rilevante. La posizione di gioco era complessa, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato una conoscenza approfondita del finale di Torre e pedone contro Cavallo e due pedoni. Francesco Sonis ha vinto contro Kavin Mohan con una prestazione di alto livello. La partita ha visto un’azione tesa e una gestione del vantaggio da parte di Sonis, che ha dimostrato una preparazione eccellente. La vittoria è arrivata dopo un lungo scambio di mosse, con un finale che ha visto il Bianco guadagnare tre pedoni e un vantaggio decisivo.

Un altro match di interesse è stato quello tra Kim Yew Chan e Luca Moroni, terminato in parità ma con un peso specifico rilevante. La posizione di gioco era complessa, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato una conoscenza approfondita del finale di Torre e pedone contro Cavallo e due pedoni. La differenza di ELO a favore di Moroni di +173 non ha impedito a Chan di dimostrare una preparazione seria e una capacità di giocare la Catalana chiusa.

La squadra italiana, dopo le vittorie di oggi, si prepara a affrontare l’Indonesia nel prossimo turno. L’Indonesia, classificata al numero 52 del tabellone, presenta un miglior giocatore in Susanto Megaranto, un avversario che potrebbe mettere in difficoltà i giocatori azzurri. Tuttavia, la situazione sembra favorevole per l’Italia, con la possibilità di ottenere un punteggio di 4/5, che potrebbe portare a un nuovo accoppiamento importante.