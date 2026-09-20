Auger-Aliassime porta il Canada alle finali della Coppa Davis 2026

Il Canada ha vinto la sua sfida contro la Francia per 3-1, conquistando il passaggio alle finali della Coppa Davis 2026. La partita, giocata sul cemento indoor di Quebec City, ha visto il Canada superare i francesi in un match intenso e ricco di momenti di tensione. La vittoria ha permesso al Canada di raggiungere le finali, che si terranno a Bologna. La squadra, guidata da Frank Dancevic, ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione delle partite chiave.

Auger-Aliassime chiude la sfida in rimonta

Felix Auger-Aliassime ha giocato un ruolo decisivo nella vittoria del Canada. Dopo un inizio di partita in cui la Francia aveva aperto i giochi con la vittoria nel doppio, grazie a Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert, il Canada ha risposto con una prestazione di alto livello. Auger-Aliassime ha sconfitto Arthur Rinderknech in rimonta per 4-6, 7-6, 6-4, dopo due ore e ventuno minuti di gioco, chiudendo il terzo set sul 6-4 e portando il Canada al successo.

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Draxl sorprende con una vittoria clamorosa

Un altro momento di grande importanza è stato il successo di Liam Draxl, numero 205 della classifica mondiale, che ha giocato in singolare per le assenze di Denis Shapovalov e Gabriel Diallo. Draxl ha battuto Rinderknech in modo sorprendente, contribuendo al terzo e decisivo punto del Canada. La vittoria di Draxl ha fatto la differenza nel complesso della sfida, portando il Canada a una vittoria netta. La Francia aveva sognato di poter pareggiare i conti, visto che Rinderknech aveva vinto il primo set per 6-4 e aveva raggiunto il tie-break nel secondo, perso però per 7-5. Nel terzo set, il Canada ha mantenuto il controllo e Auger-Aliassime ha trovato il primo break del match, chiudendo sul 6-4 e facendo staccare il biglietto per Bologna. La vittoria del Canada ha messo in luce la forza e la determinazione della squadra, guidata da Frank Dancevic.

La Coppa Davis 2026 ha visto un match intenso e ricco di emozioni, con il Canada che si è distinto per la sua capacità di reagire e vincere in momenti cruciali. La vittoria contro la Francia ha portato il Canada a Bologna, dove si aspetta un altro round di emozioni e confronti di alto livello. Il Canada, con la sua squadra e i suoi tennisti, ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel torneo.

Canada qualificato alle finali della Coppa Davis 2026

Felix Auger-Aliassime e Liam Draxl hanno giocato un ruolo chiave nella vittoria

La Francia ha aperto i giochi con la vittoria nel doppio

La vittoria del Canada ha messo in luce la sua capacità di reagire in momenti cruciali. La squadra, guidata da Frank Dancevic, ha dimostrato una grande determinazione e una gestione ottima delle partite. La vittoria contro la Francia ha portato il Canada a Bologna, dove si aspetta un altro round di emozioni.