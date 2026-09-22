Ferrari in cerca di conferme a Fuji: “Siamo competitivi e lo dimostreremo”

La Ferrari, dopo la vittoria a Austin e il secondo posto a Interlagos, si prepara a affrontare la prova del Fuji Speedway, un circuito storicamente non favorevole alla 499P. Il team, guidato da Antonello Coletta e Ferdinando Cannizzo, ha espresso la sua consapevolezza di poter essere competitivo e di dimostrare la sua forza in un tracciato che ha sempre rappresentato una sfida per la squadra. L’obiettivo è rimanere in corsa nel Campionato del Mondo e mantenere aperte le possibilità fino alle ultime due gare europee, che si terranno a Monza.

Competitività e crescita costante

La squadra ha sottolineato una crescita sia in termini di performance della vettura che sotto l’aspetto operativo. Coletta ha ricordato il successo ottenuto nella Lone Star Le Mans con la 499P numero 50, guidata da Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco. Questo risultato ha rilanciato la Ferrari nella lotta al titolo costruttori e piloti. La squadra si presenta a Fuji con l’obiettivo di confermare il livello di esecuzione dimostrato finora e di massimizzare i risultati per i campionati.

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Un tracciato non amico

Il Fuji non è mai stato un tracciato ‘amico’ per la Ferrari, che ha sempre avuto difficoltà nell’ultimo settore. Cannizzo ha spiegato che la gara a Fuji rappresenta una sfida molto diversa rispetto ad Austin, dove la vettura ha mostrato una buona performance. Tuttavia, il team ha dimostrato una crescita costante e si presenta in Giappone con la consapevolezza di poter essere competitivo, ma anche con l’umiltà e la determinazione necessarie per affrontare avversari altrettanto forti.

La squadra si appresta a dare il meglio in un circuito che ha sempre rappresentato una prova di resistenza e di adattamento. La gara a Fuji è fondamentale nella corsa al titolo che si chiuderà a Monza, nel mese di novembre. La squadra si prepara con attenzione a ogni dettaglio, con l’obiettivo di rimanere in corsa e di raccogliere punti importanti per i campionati. La vittoria a Austin e il secondo posto a Interlagos hanno messo in luce la competitività della squadra. Tuttavia, il team sa che il Fuji richiederà ulteriore attenzione e lavoro. La squadra si presenta con la consapevolezza di poter essere competitiva, ma anche con la determinazione di dimostrare la sua forza in un tracciato che ha sempre rappresentato una sfida.

La Ferrari, con la sua 499P, si appresta a dare il meglio in un circuito che ha sempre rappresentato una prova di resistenza e di adattamento. La gara a Fuji è un’altra prova importante per la squadra, che si appresta a dare il meglio in un circuito che ha sempre rappresentato una sfida. La squadra si presenta con la consapevolezza di poter essere competitiva, ma anche con la determinazione di dimostrare la sua forza in un tracciato che ha sempre rappresentato una sfida. La Ferrari, con la sua 499P, si appresta a dare il meglio in un circuito che ha sempre rappresentato una prova di resistenza e di adattamento.

La gara a Fuji è un’altra prova importante per la squadra, che si appresta a dare il meglio in un circuito che ha sempre rappresentato una sfida. La Ferrari, con la sua 499P, si appresta a dare il meglio in un circuito che ha sempre rappresentato una prova di resistenza e di adattamento. La squadra si presenta con la consapevolezza di poter essere competitiva, ma anche con la determinazione di dimostrare la sua forza in un tracciato che ha sempre rappresentato una sfida. La Ferrari, con la sua 499P, si appresta a dare il meglio in un circuito che ha sempre rappresentato una prova di resistenza e di adattamento.