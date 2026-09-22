Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano a Montecarlo per la fine di stagione

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano a Montecarlo in vista delle ATP Finals e della Coppa Davis.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli proseguono gli allenamenti a Montecarlo in vista della fine di stagione, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis a Bologna. Il numero uno al mondo, dopo un lungo stop per un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la tournée estiva, si concentra ora sui tornei che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi. Sinner è iscritto al China Open, ma la sua partecipazione all’ATP 500 di Pechino rimane in bilico. Mentre si prepara al ritorno in campo, il romano si dedica anche alla preparazione per la Coppa Davis, dove potrebbe indossare nuovamente la maglia azzurra.

La collaborazione tra Sinner e Cobolli

Flavio Cobolli, numero 7 al mondo, ha condiviso il campo di allenamento con Sinner a Montecarlo, in vista dei prossimi impegni agonistici. Il tennista italiano, impegnato già tra pochi giorni nella Laver Cup, si concentra su una preparazione mirata per affrontare al meglio i prossimi tornei. La collaborazione tra i due atleti, che si sono scambiati pareri e strategie, rappresenta un ulteriore passo verso la conquista di nuovi successi. La loro preparazione congiunta è un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi.

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Il romano si concentrerà poi sugli ultimi tornei ufficiali della stagione con l’obiettivo di centrare la qualificazione alle Finali ATP di Torino prima di indossare magari nuovamente la maglia azzurra a Bologna nelle Finals di Coppa Davis. Sinner, reduce da un lungo stop, ha l’obiettivo di tornare in campo al China Open e di affrontare per intero lo swing asiatico, a seguire i tornei indoor in Europa. La sua partecipazione all’ATP 500 di Pechino rimane in bilico, ma l’obiettivo è chiaro: tornare al meglio in campo.

Un’Italia storica al Team Relay

Intanto, l’Italia ha vinto per la prima volta nella storia il Team Relay, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo nel mondo del tennis. La vittoria, ottenuta a Montreal, rappresenta un traguardo importante per la nazionale, che ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. Il successo ha rafforzato la fiducia nella squadra e ha dato ulteriore motivazione ai giocatori per affrontare i prossimi impegni.

La stagione, per Sinner e Cobolli, si sta avvicinando al termine, con una serie di tornei che potrebbero portare a nuovi traguardi. Dopo la Laver Cup, i due tennisti si concentreranno sulle ATP Finals di Torino e sulla Coppa Davis a Bologna, dove potrebbero trovare ulteriore conferma del loro livello. La preparazione a Montecarlo, con la collaborazione tra i due, rappresenta un passo importante per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi. Il calendario di fine stagione prevede anche due Masters 1000, che potrebbero rappresentare un ulteriore test per i due atleti. Sinner, in particolare, ha l’obiettivo di centrare la qualificazione alle ATP Finals, mentre Cobolli si prepara per la Coppa Davis, dove potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra. La stagione, pur con alcuni contrattempi, sembra essere in grado di portare nuovi successi per i due tennisti italiani.