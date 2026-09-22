Sakkari e Krejcikova in ottavi al WTA Singapore 2026, Vekic esclude

Al WTA Singapore 2026, Maria Sakkari e Barbora Krejcikova hanno conquistato il passaggio agli ottavi di finale, mentre Donna Vekic è uscita all’esordio. La settima edizione del torneo, in corso a Singapore, ha visto numerose partite decisive, con risultati che hanno confermato la forza delle top player e la tenacia di alcune atlete in posizione di outsider. Tra i protagonisti del primo turno, Sakkari e Krejcikova si sono distinte per la loro determinazione e la loro capacità di gestire le partite in modo efficace.

Top player in forma: Sakkari e Krejcikova

Maria Sakkari, numero sette del tabellone, ha sconfitto in due set la ceca Linda Fruhvirtova 6-4 6-1 in un’ora e ventisei minuti. La greca ha dimostrato una grande concentrazione e una tecnica precisa, permettendole di chiudere il match in modo netto. Dall’altra parte del campo, la ceca Barbora Krejcikova ha superato la qualificata tedesca Anna-Lena Friedsam 6-0 5-7 7-6(4) in due ore e cinquantasette minuti. Krejcikova ha salvato due match point nel terzo parziale, dimostrando la sua capacità di rimanere calma e reagire in modo efficace.

Pubblicità

Krejcikova ha dimostrato una grande resistenza e una capacità di rimanere concentrata anche sotto pressione.

Risultati di interesse nel primo turno

La russa Tatiana Prozorova, numero 180 del mondo, ha rimontato la belga Sofia Costoulas 5-7 7-6(2) 6-2 in due ore e cinquanta minuti. La battaglia si è protratta per molto tempo, con un finale decisamente appassionante. Prozorova si qualifica per il secondo turno contro la filippina Alexandra Eala, numero tre del ranking. L’americana Alycia Parks, numero settanta del ranking, ha eliminato la lucky loser giapponese Mei Yamaguchi 6-4 6-3 in un’ora e trenta, dimostrando una buona preparazione e una mentalità vincente.

La cinese Xinyu Wang ha sconfitto in modo netto la croata Donna Vekic, numero otto del tabellone, 6-1 6-2 in appena un’ora e sette minuti. Vekic, purtroppo, non è riuscita a mantenere il controllo del match, permettendo a Wang di prendere il comando fin dal primo game. L’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 48 del ranking, ha sconfitto l’americana Vivian Wolff 6-1 7-6(1) in un’ora e quarantadue minuti, dimostrando una buona capacità di gestione del match.

Il WTA Singapore 2026 si conferma come uno degli eventi più attesi del circuito, con un calendario ricco di partite e un’atmosfera intensa. La settima edizione del torneo ha visto la partecipazione di giocatori di alto livello, con risultati che hanno messo in mostra la diversità di stili e approcci. La presenza di atlete come Sakkari e Krejcikova ha reso il torneo ancora più interessante, con partite che si sono sviluppate in modo dinamico e coinvolgente. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Il torneo continua a offrire spunti di interesse, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle atlete emergenti. La WTA Singapore 2026 si prepara a regalare ulteriori emozioni nei prossimi giorni.