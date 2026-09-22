Le migliori foto del All Stars Golf di Radio MARCA sono state condivise in occasione dell’evento sportivo organizzato dalla testata spagnola. L’evento, che si è svolto il 22 settembre 2026, ha visto la partecipazione di diversi ex calciatori, tra cui Javier Amaro, Luis Figo, Sergio Rodríguez, Bernd Schuster, Luis Milla e Raúl González. Le immagini, pubblicate su Radio MARCA, mostrano momenti di gioco, di interazione e di divertimento, con un’atmosfera informale e coinvolgente. L’evento ha rappresentato un momento di connessione tra sport e cultura, con un focus su attività alternative come il golf.

Partecipazione di ex calciatori

Il All Stars Golf di Radio MARCA ha visto la partecipazione di diversi ex calciatori, tra cui Javier Amaro, Luis Figo, Sergio Rodríguez, Bernd Schuster, Luis Milla e Raúl González. Questi atleti, noti per le loro carriere nel calcio, hanno scelto di provare un’esperienza diversa, mettendo alla prova le loro abilità in un ambiente completamente nuovo. L’evento ha rappresentato un’occasione per condividere momenti di sport e divertimento, con un’atmosfera informale e coinvolgente.

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Le foto dell’evento hanno catturato l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti.

Le immagini dell’evento, pubblicate su Radio MARCA, mostrano momenti di gioco, di interazione e di divertimento, con un’atmosfera che ha coinvolto sia i partecipanti che gli spettatori. L’evento ha rappresentato un momento di connessione tra sport e cultura, con un focus su attività alternative e sull’importanza di provare nuove esperienze. La partecipazione di ex calciatori ha reso l’evento unico e memorabile, con un’atmosfera che ha unito passione e divertimento.

Un evento di sport e cultura

Il All Stars Golf di Radio MARCA non si limita solo al gioco, ma rappresenta un’esperienza di interazione tra sport e cultura. L’evento ha visto la partecipazione di personaggi noti, che hanno condiviso momenti di gioco e di conversazione, creando un ambiente di collaborazione e spensieratezza. Le foto dell’evento, pubblicate su Radio MARCA, mostrano momenti di gioco, di interazione e di divertimento, con un’atmosfera che ha coinvolto sia i partecipanti che gli spettatori.

La partecipazione di nomi noti ha reso l’evento unico e memorabile.

Le immagini dell’evento, che si è svolto in data 22 settembre 2026, hanno suscitato interesse tra i fan del calcio e del golf. L’evento ha rappresentato un momento di connessione tra sport e cultura, con un focus su attività alternative e sull’importanza di provare nuove esperienze. La partecipazione di ex calciatori ha reso l’evento unico e memorabile, con un’atmosfera che ha unito passione e divertimento.

Javier Amaro

Luis Figo

Sergio Rodríguez

Bernd Schuster

Luis Milla

Raúl González