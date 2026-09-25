Ter Stegen si rimette a Xavi: “Casi perdemos el partido per tua colpa”

Ter Stegen ha trovato un momento di redenzione dopo un lungo periodo di incertezza, grazie a un’ottima prestazione in Nations League contro i Paesi Bassi. Il portiere del Ajax, in prestito dal Barcellona, ha messo in mostra la sua classe e la sua determinazione, riuscendo a salvare la squadra con nove parate decisive. La sua performance ha suscitato un commento diretto da parte di Xavi Hernández, uno dei suoi ex compagni di squadra al Barcellona, che ha espresso soddisfazione per la sua riconquistata fiducia.

Un ritorno inaspettato e una reazione di Xavi

Dopo 473 giorni senza giocare per la nazionale tedesca, Ter Stegen ha ritrovato la sua posizione in panchina e ha dimostrato di essere ancora in grado di guidare la difesa. La sua reazione ha suscitato un commento diretto da parte di Xavi, che lo ha congratulato per la sua prestazione, ma ha anche espresso un’ironica critica: “Casi perdemos el partido por tu culpa”. La frase, detta con un sorriso, riflette la tensione e l’affetto che lega i due ex compagni di squadra.

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La relazione tra Ter Stegen e Xavi è profonda e rispettosa

Xavi, che ha sempre apprezzato la determinazione di Ter Stegen, ha espresso soddisfazione per il suo ritorno e per la sua capacità di reagire alle critiche. “Me alegra mucho ver cómo has luchado para volver. Eres un verdadero guerrero”, ha detto il tecnico spagnolo, che ha ricordato come Ter Stegen fosse stato un punto di riferimento durante la sua carriera al Barcellona. La loro collaborazione, iniziata nel 2014-15, ha lasciato un’impronta indelebile nel loro rapporto di fiducia e rispetto.

Un’ottima prestazione e un futuro promettente

Ter Stegen, pur dopo un inizio dubitativo al Ajax, ha dimostrato di essere in grado di riprendersi. Le sue parate, tra cui quelle decisive contro Gakpo e Dumfries, hanno salvato la squadra e hanno riacceso la speranza di un ritorno alla vetta del calcio internazionale. Il portiere, che ha dovuto affrontare diverse infortuni, ha espresso la sua soddisfazione per la sua performance e ha riconosciuto l’aiuto di Xavi, che lo ha incoraggiato a rimanere positivo e a credere in se stesso.

La redenzione di Ter Stegen non è ancora completa, ma il suo ritorno in Nations League rappresenta un passo importante verso la ripresa. La sua capacità di reagire e di mantenere la concentrazione lo ha reso un punto di riferimento per la squadra, anche se il cammino è ancora lungo. La sua esperienza e la sua mentalità lo hanno portato a superare le sfide e a dimostrare che il calcio può cambiare rapidamente, come ha ricordato Xavi. Con la sua prestazione, Ter Stegen ha dato una prova di forza e di determinazione, riacquistando la fiducia di se stesso e dei suoi compagni. La sua storia con Xavi, che ha sempre creduto in lui, è un esempio di come il rispetto e la collaborazione possano portare a risultati significativi. La sua carriera continua, e con essa anche la sua capacità di rimanere al top del calcio internazionale.

Ter Stegen ha giocato 121 partite sotto le direttive di Xavi al Barcellona.

Ha realizzato nove parate decisive contro i Paesi Bassi.

La sua performance ha suscitato un commento diretto da parte di Xavi.