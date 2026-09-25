Haaland: “Non si può spiegare” il record di gol per partita

Haaland, attaccante del Norvegia, ha registrato un record straordinario: segna più di un gol per partita con la sua squadra nazionale. Dopo aver segnato 64 gol in 56 partite, il calciatore ha dichiarato: “Non si può spiegare”. Il suo talento è stato confermato anche durante la Coppa del Mondo, dove ha segnato sette gol e realizzato un doppio in un match contro la Danimarca. Il suo rendimento ha lasciato senza parole anche i compagni di squadra, come Sander Berge, che ha commentato: “È una follia”.

Un record di gol per partita

Il record di Haaland si basa su una media di 1,14 gol per partita, un dato eccezionale nel calcio moderno. Questo risultato lo colloca tra i migliori attaccanti della storia, non solo per la quantità di reti segnate, ma anche per la costanza e la capacità di trasformare le opportunità in gol. Il suo talento è stato riconosciuto anche dal suo allenatore, Stale Solbakken, che ha espresso soddisfazione per il suo rendimento e ha sottolineato: “Ha qualcosa che non si può allenare”.

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La carriera con la nazionale norvegese

Haaland ha iniziato la sua avventura con la squadra nazionale norvegese il 5 settembre 2019, giocando 66 minuti contro la Malta senza segnare. Il suo primo gol è arrivato un anno dopo, contro l’Austria, e da allora ha continuato a segnare con regolarità. In sei partite recenti, ha segnato nove gol, confermando la sua capacità di trasformare le occasioni in reti. Il suo record di gol per partita è stato ulteriormente migliorato durante la Coppa del Mondo, dove ha segnato sette gol e ha realizzato un doppio contro la Danimarca.

Il suo talento ha suscitato ammirazione anche da parte di altri giocatori e allenatori. Sander Berge, suo compagno di squadra, ha espresso stupore per la sua capacità di segnare: “È una follia”. Anche il suo allenatore, Stale Solbakken, ha riconosciuto il suo talento unico, affermando che Haaland possiede qualcosa che non si può allenare. Questo ha reso il suo rendimento ancora più impressionante e difficile da replicare. Il successo di Haaland non è solo un risultato individuale, ma anche un esempio di come il talento naturale possa superare le aspettative. La sua carriera con la squadra nazionale norvegese è un caso di eccellenza, che ha confermato il suo status di uno dei migliori attaccanti del calcio moderno. Con un record di gol per partita senza precedenti, Haaland continua a stupire e a dimostrare che il talento può superare qualsiasi limite.