Ballando con le Stelle introduce due nuovi criteri di valutazione: voto giustizia e voto dell’anima

Ballando con le Stelle introduce un nuovo regolamento che modifica il sistema di valutazione dei concorrenti, introducendo il “voto giustizia” e il “voto dell’anima”. La trasmissione tornerà in prima serata su Rai 1 il 3 ottobre con un format rivisto, che punta a rendere più imprevedibile e diversificato il percorso dei partecipanti. La novità più significativa riguarda il tesoretto, che non sarà più legato a un’unica valutazione ma sarà suddiviso in tre criteri distinti: giustizia, anima e popolarità.

voto giustizia e voto dell’anima

Il sistema di valutazione è stato rivisto per introdurre tre diverse prospettive: il voto giustizia, il voto dell’anima e il voto popolare. A elargirli saranno Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, che osserveranno la gara da angolazioni diverse. Il voto giustizia, affidato a Simona Ventura, permetterà di riequilibrare una valutazione della giuria che, a suo giudizio, non abbia rispecchiato fino in fondo quanto visto sulla pista. Il voto dell’anima si concentrerà sulla capacità dei concorrenti di raccontarsi con maggiore generosità. Il voto popolare, invece, sarà affidato a Rossella Erra e conserverà la componente più istintiva del giudizio.

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Ornella Muti e il lungo corteggiamento

Ornella Muti, una delle personalità più attese del cast, ha visto il suo ingresso in Ballando con le Stelle dopo un lungo corteggiamento da parte di Milly Carlucci. La conduttrice ha spiegato che il sì di Ornella è arrivato soltanto quest’anno, dopo anni di richieste. La Muti sarà in coppia con Pasquale La Rocca e sarà accompagnata da altri dodici concorrenti, tra cui Alberto Ravagnani con Erica Martinelli, Alessandro Matri con Giada Lini e molti altri. La novità del regolamento ha suscitato interesse per la sua capacità di modificare gli equilibri della classifica.

La trasmissione tornerà in onda il 3 ottobre con un format che punta a unire tecnica, emozione e diversità di prospettive. La giuria, composta da tre figure diverse, sarà chiamata a osservare i concorrenti in modo più completo, valorizzando non solo la qualità dell’esibizione, ma anche l’impegno personale e l’originalità delle performance. Con la modifica del regolamento, il sistema di valutazione diventa più dinamico e aperto a diverse interpretazioni, rendendo la corsa verso la finale ancora più imprevedibile. Il conto alla rovescia è iniziato e i concorrenti si preparano a scendere in pista. Tra i nuovi partecipanti, si segnala anche la presenza di Monica Guerritore e Luca Urso, che hanno ricevuto l’invito dopo un lungo processo di selezione. La trasmissione, con il suo nuovo regolamento, si propone di offrire una visione più completa e umana del mondo della danza, valorizzando non solo la tecnica, ma anche l’esperienza e la personalità dei partecipanti.