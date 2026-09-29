España convoca 25 jugadoras para enfrentarse a Estados Unidos antes del Mundial

La Selezione Femenina di Spagna ha reso nota la lista delle giocatrici convocate per i due amistosi che si disputeranno contro gli Stati Uniti il 10 e il 14 ottobre in territorio nordamericano. La selezionatrice Sonia Bermúdez ha scelto di includere 25 giocatrici, tra cui nuove incorporazioni come Oihane Hernández e Ainhoa Marín, mentre giocatrici come Aitana Bonmatí, Olga Carmona e Esther González non saranno presenti a causa di infortuni recenti.

Un cambio di rotta nella squadra

La lista include nomi di spicco come Cata Coll, Alexia Putellas e Patri Guijarro, che si uniscono a giocatrici di alto livello come Laia Codina e Clara Pinedo. Tuttavia, Aitana Bonmatí, Olga Carmona e Esther González sono state escluse a causa del loro recente recupero da infortuni. Inoltre, Jana Fernández non è stata convocata. La decisione riflette una strategia per dare spazio a giocatrici in fase di buona forma, come Ainhoa Marín e Clara Pinedo, che stanno registrando un ottimo inizio di stagione. La selezionatrice Sonia Bermúdez ha spiegato che il calendario internazionale femminile presenta sfide per programmare partite contro squadre di alto livello, e questi due amistosi in territorio nordamericano rappresentano un’opportunità importante per la preparazione al Mondiale di Brasile.

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Un confronto tra le prime potenze

Il confronto tra Spagna e Stati Uniti rappresenta un duello tra le due prime potenze del calcio femminile. La Spagna, campione del mondo nel 2023, si affronterà con gli Stati Uniti, che possiedono quattro titoli mondiali. I due incontri si terranno nella costa orientale degli Stati Uniti, con orari in ore spagnole il 10 e il 14 ottobre. La squadra spagnola intende utilizzare questi amistosi come prova per la fase di qualificazione al Mondiale.

La selezionatrice ha sottolineato che il calendario internazionale femminile presenta difficoltà per programmare partite contro squadre di alto livello, e questi due incontri in territorio nordamericano rappresentano un’opportunità chiave per la preparazione. La squadra spagnola ha visto il ritorno di Oihane Hernández, campione del mondo, e di Ainhoa Marín, che rappresenta una novità nella lista. Inoltre, Ornella Vignola, che ha debuttato con la nazionale a marzo, si presenta come un’alternativa interessante. La squadra spagnola cerca di mantenere il livello competitivo e di garantire una preparazione solida per il Mondiale, dove entrambe le squadre si considerano favorite.

La Spagna e gli Stati Uniti si affronteranno in due amistosi chiave prima del Mondiale.

La squadra spagnola punta su nuove giocatrici per affrontare i due test.