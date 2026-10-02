Belgio-Turchia in diretta su Sky e NOW, orario 20:45

La partita tra Belgio e Turchia, in programma oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. La sfida fa parte della terza giornata del gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League, un evento che vede protagonisti due squadre in cerca di punti chiave per il loro cammino nel torneo. Il Belgio, dopo un ko contro la Francia, cerca di tornare alla vittoria, mentre la Turchia, allenata da Montella, punta a evitare la retrocessione.

diretta tv e streaming su sky e now

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW, con servizio streaming attivo anche su Sky Go. Gli utenti potranno attivare l’app di NOW su dispositivi smart TV, come PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box, nonché attraverso la sezione dedicata di SkyQ. Le app mobili di NOW, disponibili gratuitamente su App Store e Play Store, permettono l’accesso a smartphone e tablet, previa registrazione e abbonamento. La webcronaca testuale della partita sarà disponibile in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

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formazioni probabili e contesto della partita

Le probabili formazioni di Belgio e Turchia sono state rivelate: il Belgio giocherà con il 4-2-3-1, con Lammens in porta e Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper in difesa. In mezzo campo, Tielemans e Lavia saranno i fulcro, mentre Lukebakio, De Bruyne, Godts e De Ketelaere saranno in attacco. La Turchia, invece, schiererà un 3-4-3 con Cakir in porta e Celik, Demiral e Bardakci in difesa. In mezzo campo, Aydin, Kokcu, Ozcan e Kadioglu saranno i protagonisti, mentre Guler, Yulmaz e Uzun saranno in attacco.

Il Belgio, allenato da van Bommel, cerca di tornare alla vittoria dopo il ko contro la Francia, mentre la Turchia, sotto la guida di Montella, punta a evitare la retrocessione. La Nations League, in questo momento, entra nel vivo con partite che mettono a confronto squadre di alto livello, e Belgio-Turchia rappresenta un’altra occasione per dimostrare la forza e la competitività delle nazionali.

La partita, in programma alle ore 20:45, sarà un’altra prova di carattere per entrambe le squadre, con un’atmosfera che promette di essere intensa e coinvolgente. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport Arena e NOW, due piattaforme che offrono una visione completa della gara. La webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale, anche a chi non può guardare la partita in diretta. Con l’orario fissato alle ore 20:45, la partita tra Belgio e Turchia rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere risultati utili per il loro girone.