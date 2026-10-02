Magnus Norman in lizza per allenare Jannik Sinner dopo Cahill

Jannik Sinner, numero uno al mondo, potrebbe presto avere un nuovo allenatore dopo l’addio di Darren Cahill. Secondo il The Times, Magnus Norman, ex coach di Stan Wawrinka, è tra i favoriti per prendere il posto del “Papà” dei tifosi di Jannik. Il svedese, già vicinissimo al ragazzone altoatesino nel 2022, potrebbe tornare a lavorare con lui l’anno prossimo. La scelta, però, dipende anche dal gradimento del giocatore e dalla volontà di Cahill di lasciare l’azzurro in buone mani.

Un passato di successi con Wawrinka

Magnus Norman, ex numero due al mondo nel ranking ATP, ha vinto tre Slam come allenatore di Stan Wawrinka: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016. Ha anche vinto una Coppa Davis nel 1998 a Milano contro l’Italia e ha partecipato agli Internazionali d’Italia. A soli 27 anni, si è ritirato per problemi fisici alle anche e al ginocchio, ma la sua esperienza e la sua capacità di lavoro lo hanno reso un nome di riferimento nel mondo del tennis.

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Un ritorno in vista per Sinner

Norman era già a un passo dall’allenare Sinner nel 2022, quando doveva essere lui il nome nuovo nello staff dell’altoatesino insieme a Vagnozzi, dopo l’addio con Riccardo Piatti. Poi è arrivato Cahill, e la collaborazione è diventata una storia di successo. Ora, il destino potrebbe mettere di nuovo Norman sulla strada di Sinner. Secondo il The Times, lo svedese piacerebbe anche a Cahill, che sarebbe convinto di lasciare l’azzurro in buone mani. La scelta del nuovo allenatore di Sinner è in corso, con un’attenzione particolare al rapporto tra giocatore e coach. Sullo sfondo, resta l’ex di Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ma il focus è su Norman, un nome che ha già dimostrato di sapere come lavorare con grandi talenti. La prossima stagione del tennis potrebbe vedere un nuovo volto al fianco di Sinner, con un’esperienza unica e un background di successi. La scelta di Norman potrebbe rappresentare un passo importante per il futuro di Sinner.

Il mercato degli allenatori è in movimento, con nomi che si susseguono dopo la scelta di Ljubicic per Felix Auger-Aliassime. La decisione di Cahill, però, potrebbe aprire la strada a un nuovo capitolo per Sinner, con Norman come candidato principale. Il futuro del numero uno al mondo si sta delineando, e il nome del suo prossimo coach potrebbe presto essere svelato. Norman potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento per Sinner nel prossimo anno.