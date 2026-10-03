Spagna esclude Cubarsí e Espí per il match contro la Repubblica Ceca

La squadra di calcio spagnola ha reso nota la lista dei 23 giocatori convocati per il prossimo match contro la Repubblica Ceca, con due nomi che non entrano in campo: Pau Cubarsí e Carlos Espí. La decisione è stata presa da Luis de la Fuente, tecnico della squadra, che ha scelto di non includere i due giocatori nella lista ufficiale. Cubarsí, che ha giocato tutti i 180 minuti nei due precedenti match, riceve un periodo di riposo, mentre Espí non è stato incluso nella lista finale.

Roberto Fernández e le novità in attacco

La lista, ridotta a 23 giocatori, è stata resa nota dopo che la convocazione era stata inizialmente ridotta a 25 a causa dell’infortunio di Nico Williams, senza che de la Fuente abbia chiamato un sostituto. Il delantero del Real Madrid, Roberto Fernández, è entrato nella lista, con il numero 17, dopo essere arrivato a Oviedo nella notte del venerdì. Il giocatore ha segnato cinque gol con la squadra Under 21 contro San Marino, confermando la sua importanza nella squadra.

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Il numero 5 della squadra è stato assegnato a Fran García, una delle novità del gruppo. Allo stesso tempo, il numero 3 è stato mantenuto a Le Normand, mentre il numero 7 è stato assegnato a Víctor Muñoz. La squadra ha anche confermato la presenza di giocatori come David Raya, Huijsen, Fresneda e Mikel Merino, tra gli altri. La squadra si prepara al match con la Repubblica Ceca, che si terrà a Oviedo, dove i giocatori inizieranno a lavorare in modo più strutturato dal domenica.

La decisione di escludere Cubarsí e Espí ha suscitato alcune discussioni tra i tifosi, ma la squadra si prepara al match con la Repubblica Ceca con la speranza di ottenere una vittoria.

Le scelte in difesa e in mezzo campo

La squadra si è concentrata su una formazione equilibrata, con un focus su giocatori che hanno dimostrato una buona forma e disponibilità. Cubarsí, pur essendo un giocatore importante, ha ricevuto un periodo di riposo per evitare l’affaticamento, mentre Espí non è stato incluso nella lista finale. La decisione di de la Fuente ha suscitato alcune discussioni tra i tifosi, ma la squadra si prepara al match con la Repubblica Ceca con la speranza di ottenere una vittoria. La squadra spagnola si appresta a giocare contro la Repubblica Ceca, con un gruppo di giocatori che ha dimostrato una buona forma e una buona collaborazione. La squadra si concentrerà su una strategia chiara e ben definita, con l’obiettivo di vincere il match e proseguire nel torneo.

La squadra si prepara al match con la Repubblica Ceca, con la speranza di ottenere una vittoria e di proseguire nel torneo con una buona posizione.