Messi osserva da Miami la remontata del Eldense

Leo Messi, nuovo proprietario del CD Eldense, ha seguito da Miami la vittoria del club alicantino contro l’Oviedo, in una partita che ha visto la squadra rimontare da un 0-1 iniziale per chiudere sul 4-1. La partita, giocata venerdì, ha visto l’attaccante argentino segnare due gol e convertire due rigori, chiudendo una performance che ha lasciato impressionati i tifosi. Messi, che ha visto la partita direttamente dal suo iPad, ha condiviso l’emozione del momento attraverso un post su Instagram, in cui ha mostrato la sua reazione alla vittoria del club. La remontata, considerata una prova di carattere, ha rafforzato il legame tra il calciatore e il club, che ha appena completato l’acquisto ufficiale, sebbene il processo sia ancora in corso.

La vittoria del Eldense e il ruolo di Messi

Il CD Eldense, che ha affrontato l’Oviedo in una partita di Segunda División, ha dimostrato una grande capacità di rimonta, grazie a una prestazione di squadra che ha visto la squadra superare un momento di difficoltà. Messi, pur non essendo in campo, ha espresso il suo sostegno al club, che ha visto un aumento di interesse dopo la sua acquisizione. La vittoria, che ha visto il club vincere 4-1, ha suscitato reazioni positive da parte dei tifosi e ha rafforzato la sua posizione come nuovo proprietario. La sua partecipazione attiva, anche se non in campo, ha messo in luce il suo impegno con il club, che ha già iniziato a ricevere supporto da parte di sponsor e fan.

Pubblicità

La partita ha visto il CD Eldense rimontare da un 0-1 per chiudere sul 4-1. Messi, che ha visto la partita da Miami, ha condiviso l’emozione del momento attraverso un post su Instagram. La sua decisione di diventare proprietario del club ha suscitato interesse e curiosità, anche se il processo di acquisto è ancora in corso. La sua partecipazione attiva ha messo in luce il suo impegno con il club, che ha già iniziato a ricevere supporto da parte di sponsor e fan.

Un impegno massimo per Messi

Il legame tra Messi e il CD Eldense sembra essere molto forte, con il calciatore che ha espresso un impegno massimo per il club. La sua partecipazione attiva, come dimostrato dal post su Instagram, ha messo in luce il suo interesse per il progetto del club. La sua decisione di diventare proprietario del club, dopo aver lasciato la squadra argentina, ha suscitato interesse e curiosità, anche se il processo di acquisto è ancora in corso. La sua partecipazione attiva, anche se non in campo, ha messo in luce il suo impegno con il club, che ha già iniziato a ricevere supporto da parte di sponsor e fan.

La vittoria del CD Eldense ha rafforzato il legame tra Messi e il club. La sua decisione di diventare proprietario del club ha suscitato interesse e curiosità, anche se il processo di acquisto è ancora in corso. La sua partecipazione attiva ha messo in luce il suo impegno con il club, che ha già iniziato a ricevere supporto da parte di sponsor e fan. La sua decisione di diventare proprietario del club, dopo aver lasciato la squadra argentina, ha suscitato interesse e curiosità, anche se il processo di acquisto è ancora in corso.

Messi ha visto la partita del Eldense da Miami, utilizzando il suo iPad.

Il club ha vinto 4-1 contro l’Oviedo, rimontando da un 0-1.

La vittoria ha rafforzato il legame tra Messi e il club.

La decisione di Messi di diventare proprietario del CD Eldense ha suscitato interesse e curiosità, anche se il processo di acquisto è ancora in corso. La sua partecipazione attiva, anche se non in campo, ha messo in luce il suo impegno con il club, che ha già iniziato a ricevere supporto da parte di sponsor e fan. La sua decisione di diventare proprietario del club, dopo aver lasciato la squadra argentina, ha suscitato interesse e curiosità, anche se il processo di acquisto è ancora in corso.