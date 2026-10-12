Alcaraz si ferma a Shangai, Zverev si conferma numero uno

Carlos Alcaraz ha interrotto la sua racha in Asia dopo una sconfitta contro Zizou Bergs nel terzo turno del Masters 1000 di Shangai 2026, consegnando il numero uno al tedesco Alexander Zverev. Il murciano, nonostante un’ottima prestazione, non ha potuto proseguire il suo cammino verso la vittoria, mentre il campione tedesco si è confermato al vertice della classifica. La partita, terminata 7-5 e 7-6(4), ha visto Alcaraz affrontare un avversario di ranking inferiore, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue capacità, limitandosi a un’ottima prestazione ma non a una vittoria decisiva.

Emozioni forti e momenti di tensione

A Carlitos le vanno le emozioni forti, un aspetto che ha influenzato la sua prestazione durante il match. Nonostante abbia dominato in alcuni momenti, Alcaraz ha subito un calo di concentrazione, soprattutto nel primo set, dove ha perso il suo servizio nel quinto game. Tuttavia, ha immediatamente recuperato con una giocata di casa, dimostrando la sua capacità di reagire. Bergs, però, ha sfruttato al meglio le sue opportunità, soprattutto nella terza palla di servizio, portandosi a vantaggio e andando al cambio di palla per otto minuti. Non ha potuto certificare la vittoria nonostante fosse superiore al suo avversario. La partita ha visto Alcaraz non riuscire a invertire la situazione, nonostante il suo talento e la sua determinazione. La sua emozione ha giocato un ruolo chiave, limitando la sua capacità di mantenere un ritmo costante.

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Strategia e feedback tecnico

Durante il match, Alcaraz ha avuto l’opportunità di ricevere istruzioni dal suo tecnico, Samu, che ha cercato di aiutarlo a migliorare la sua concentrazione e la sua tecnica. “El cortado es para cortar el ritmo, a veces te estás cortando tú el ritmo, pega más veces el liftado de revés, más veces”, ha detto Samu, cercando di aiutare il giocatore a trovare un equilibrio tra attacco e difesa. Nonostante i suggerimenti, la partita ha visto Alcaraz non riuscire a invertire la situazione, soprattutto a causa di un 27 per cento di punti guadagnati con il secondo servizio, un dato che ha pesato sulle sue possibilità.

La sconfitta ha confermato matematicamente il numero uno per Zverev. Il tedesco, che si appresta a diventare il trigésimo leader della classifica ATP dal 1973, ha dimostrato una costanza e una capacità di gestire le partite che lo hanno portato al vertice. Per Alcaraz, invece, la sconfitta segna la fine della sua racha in Asia, interrompendo una serie di successi che lo avevano portato a vincere due titoli in Giappone e in Cina.

Dopo Shangai, Alcaraz tornerà in campo al TMS di Parigi, dove affronterà nuove sfide, e poi parteciperà alle ATP Finals di Torino e alla fase finale della Coppa Davis. Nonostante la sconfitta, il giocatore ha dimostrato la sua determinazione e la sua capacità di reagire, anche se le sue emozioni hanno influenzato la sua prestazione. “No puedo jugar por intuición”, ha detto Alcaraz, riconoscendo i limiti della sua concentrazione durante il match.

La partita contro Bergs ha rappresentato un momento di tensione per Alcaraz, ma anche un’occasione per riflettere e migliorare. Con Zverev al vertice della classifica, il murciano dovrà trovare nuove strategie e nuove motivazioni per tornare al successo. La sua carriera, però, continua a mostrare una grande capacità di adattamento e di rimontare dopo le sconfitte. La prossima apparizione di Alcaraz in torneo sarà il Six Kings Slam, se non sarà cancellato a causa degli attacchi recenti a Riad. Il torneo, che si terrà dal 21 al 24, rappresenterà un’altra occasione per il giocatore di dimostrare la sua forza e la sua capacità di rimontare dopo una sconfitta.