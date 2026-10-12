Mourinho torna a usare il ‘búnker’ per allenamenti in casa

Il Real Madrid ha ripreso l’uso del ‘búnker’, una pratica introdotta da José Mourinho durante la sua prima stagione al club (2010-2013), per preparare gli spostamenti in vista del match contro la Roma. L’allenamento in casa, presso la Ciudad Deportiva di Valdebebas, è diventato la norma per la squadra, che partirà per Roma dopo aver completato la sessione in territorio madridino. Questa scelta, che sembra confermata come strategia di lungo periodo, segna un ritorno al metodo di Mourinho, abbandonato dopo la sua partenza nel 2013.

Un metodo raro ma efficace

Il ‘búnker’ rappresenta una pratica rara nel calcio europeo, ma è stata introdotta da Mourinho come modo per proteggere le strategie tattiche da eventuali spiacevoli occhi curiosi. Durante la sua prima esperienza al Real Madrid, il portoghese scelse di allenare la squadra in casa, evitando di svolgere le sessioni di preparazione in campo avversario. Questo approccio, che la stampa del tempo lo collegò al desiderio di mantenere la propria strategia al sicuro, è tornato in uso dopo la sua riconferma come allenatore.

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Un ritorno dopo un periodo di sospensione

La pratica del ‘búnker’ non è mai stata completamente ripresa dopo la partenza di Mourinho, ma è tornata in scena con l’arrivo di Xabi Alonso, che ha ripreso il metodo durante la sua gestione. Tuttavia, il ritorno di Mourinho ha portato con sé un’ulteriore conferma di questa strategia, che sembra essere diventata una costanza per la squadra. L’allenamento in casa permette al club di mantenere il controllo su tutti i dettagli, un aspetto che ha sempre caratterizzato la filosofia di Mourinho.

La scelta di allenarsi in casa prima di spostarsi a Roma ha anche un impatto logistico, permettendo al Real Madrid di evitare eventuali inconvenienti legati al trasferimento in campo avversario. La squadra partirà alle 15.00 da Valdebebas e arriverà a Roma alle 17.15, un’organizzazione che sembra mirata a massimizzare la preparazione e la concentrazione. Questo approccio, se confermato, potrebbe diventare una norma per tutte le uscite europee del club. Nonostante la pratica non abbia avuto successo in passato, il ritorno di Mourinho ha reso il ‘búnker’ una scelta strategica. La sua esperienza e la sua capacità di gestire le dinamiche interne al club hanno reso questa scelta più significativa. Il Real Madrid, con Mourinho al comando, sembra voler riprendere una tradizione che, sebbene non fosse mai stata ripetuta, ha sempre avuto un legame con la sua filosofia di allenamento.

Il ‘búnker’ è una pratica introdotta da Mourinho durante la sua prima stagione al Real Madrid.

La squadra si allenerà in casa prima del match contro la Roma.

Questo metodo potrebbe diventare una norma per le uscite europee del club.