Carlos Alcaraz in difficoltà a Shanghai: sconfitto da Bergs in un match equilibrato

Un match equilibrato ma decisivo per Alcaraz

Carlos Alcaraz ha subito una sconfitta inaspettata contro Zizou Bergs nel torneo di Shanghai, un risultato che ha messo in luce le difficoltà del numero 2 del mondo nel trovare il feeling su un campo che sembra non riconoscergli. La partita, giocata in poco più di due ore, ha visto un confronto equilibrato, con il belga che ha sfruttato al meglio le occasioni per portarsi a casa la vittoria. La sconfitta ha segnato l’ennesima trasferta complicata per Alcaraz, che continua a non trovare la sua forma migliore in Cina.

La tensione si è fatta sentire durante il primo set

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A metà del primo set, Alcaraz ha esploso un sfogo durante un cambio di campo, un momento che ha rivelato la sua frustrazione e la mancanza di certezze. Il giocatore, noto per la sua intuizione e la capacità di inventare colpi, ha avuto difficoltà a prendere le misure del campo, accumulando errori e nervosismo. Bergs, invece, ha letto meglio le condizioni e ha costruito il proprio gioco su basi solide, spingendo con autorità da fondo e attaccando la rete con continuità. L’efficace schema di “crush and rush” ha permesso al belga di strappare il servizio ad Alcaraz due volte nel set, portandosi al vantaggio.

Un’alternanza di break e controbreak

Nel secondo parziale, Alcaraz ha cercato di scrollarsi di dosso la pressione accelerando i ritmi, ma la ricerca di velocità ha prodotto soprattutto imprecisioni. I suoi colpi, di solito nitidi, mancavano della consueta precisione, mentre Bergs ha risposto colpo su colpo, sostenuto da un servizio in grande forma. Il 79% di punti vinti con la prima è stato il pilastro su cui ha retto l’intera partita. La tensione è salita nel finale, con un botta e risposta convulso di break e controbreak che ha portato il set al tie-break.

La lucidità di Bergs ha deciso la partita

Nel tie-break, la differenza di lucidità tra i due giocatori è emersa chiaramente. Bergs ha giocato con calma e precisione i punti più delicati, mentre Alcaraz è apparso irrequieto, quasi in lotta con sé stesso. Il 7-4 finale ha chiuso la contesa e l’avventura dello spagnolo. Le statistiche descrivono un match equilibrato nei numeri ma deciso nei momenti chiave. Bergs ha messo a segno 9 ace contro i 5 di Alcaraz e ha convertito tre palle break su quattro, mentre lo spagnolo ne ha sfruttate due su due.

Un risultato che conferma un rapporto tormentato

La sconfitta di Alcaraz a Shanghai conferma un rapporto storicamente tormentato con il Masters cinese, un torneo in cui il tennista spagnolo ha visto scomparire diversi grandi nomi. Per Bergs, invece, è la giornata della consacrazione: una vittoria costruita con solidità, coraggio tattico e freddezza nei momenti decisivi, che gli vale gli ottavi e, soprattutto, la consapevolezza di poter battere i migliori. La partita ha visto un equilibrio tra i due giocatori, ma la capacità di Bergs di sfruttare le occasioni ha deciso il risultato.

Alcaraz perde contro Bergs a Shanghai

Un match equilibrato ma decisivo per il futuro del tennista spagnolo

Bergs vince con solidità e freddezza nei momenti decisivi