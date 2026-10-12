Ilia Topuria celebra la Hispanidad: “España es un país que me ha dado mucho”

Ilia Topuria, il doppio campione della UFC, ha celebrato il Día de la Hispanidad con un messaggio su Instagram, ringraziando il Paese che lo ha formato e che ha contribuito al suo successo. Il combattente georgiano, in questi giorni a Tbilisi per gli allenamenti, ha espresso il suo apprezzamento per la Spagna, dove ha costruito la sua carriera. “España es un país que me ha dado mucho, y al que siempre le estaré agradecido”, ha scritto il ‘Matador’ su Instagram, in un post che ha suscitato reazioni positive tra i fan.

La Spagna, il luogo della sua formazione

Topuria ha spiegato come la Spagna abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua evoluzione come atleta. Dopo aver iniziato con la lotta greco-romana, ha passato al jiu-jitsu e, successivamente, alle arti marziali miste, entrando nel mondo della UFC. “Fue en España donde pasó de la lucha grecorromana al jiu-jitsu y, posteriormente, las artes marciales mixtas, fichando por UFC y consolidándose como campeón del peso pluma y el peso ligero”, ha ricordato nel post. La Spagna, quindi, non è solo un Paese di origine, ma un luogo di trasformazione e crescita.

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Un ritorno in vista, ma la data non è ancora ufficiale

Il campione, che ha subìto una sconfitta contro Justin Gaethje a Las Vegas, è attualmente in fase di recupero e si sta preparando al ritorno in ring. Tuttavia, la data della sua prossima sfida non è ancora stata annunciata. “Todavía se desconoce la fecha de regreso de Topuria al octágono”, ha precisato la fonte. Nonostante ciò, il combattente ha espresso fiducia nel suo futuro. “Sé un guerrero”, ha detto durante gli allenamenti in Georgia, rafforzando il suo impegno.

Il messaggio di Topuria ha suscitato un forte interesse tra i suoi follower, che hanno apprezzato la sua gratitudine verso il Paese che lo ha formato. Il combattente, noto per la sua tenacia e la sua determinazione, continua a mostrare un forte legame con la Spagna, nonostante la sua origine georgiana. Il suo percorso, però, è stato fortemente influenzato da esperienze vissute in Spagna, dove ha trovato le basi per diventare uno dei migliori della sua categoria.

Al contempo, il fratello di Topuria, Aleksandre, ha già fissato la sua prossima sfida: il 21 novembre a Doha, contro Santiago Luna. Questo evento segna un ulteriore passo avanti per la famiglia Topuria, che continua a fare parlare di sé nel mondo delle arti marziali. Mentre si aspetta il ritorno di Ilia in ring, i fan continuano a seguire le sue dichiarazioni e i suoi messaggi, che spesso rivelano la sua passione e il suo legame con la Spagna. Ilia Topuria, con il suo messaggio di ringraziamento, ha dimostrato come la sua carriera sia strettamente legata al Paese che lo ha accolto e formato. La Spagna, per lui, non è solo un luogo di origine, ma un luogo di crescita e successo. Il suo percorso, però, non è finito: il combattente continua a lavorare per tornare al ring e riprendersi la sua posizione tra i migliori della UFC.