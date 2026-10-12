La F4 italiana è un fiore all’occhiello e resta aperta l’ipotesi di una gara ad Imola

Giancarlo Minardi, storico pilota e figura chiave del mondo della Formula 1, ha espresso durante un’intervista il suo punto di vista sul futuro della Formula 4 italiana e sull’ipotesi di una gara ad Imola. L’ex pilota, noto per la sua lunga carriera e per il suo legame con la Motor Valley, ha sottolineato come la F4 italiana rappresenti un fiore all’occhiello nel mondo. Minardi ha espresso ottimismo per il futuro del motorsport italiano, evidenziando l’importanza del distretto industriale dell’Emilia-Romagna.

La F4 italiana: un modello di successo

Minardi ha sottolineato come la Formula 4 italiana abbia raggiunto un livello di eccellenza, diventando un punto di riferimento a livello internazionale. “La F4 italiana oggi è un fiore all’occhiello nel mondo”, ha detto, sottolineando come il modello di crescita dei giovani talenti sia un elemento chiave per il futuro del motorsport. Secondo Minardi, il sistema delle Academy, che permette alle squadre di formare piloti e ingegneri, è un aspetto fondamentale per lo sviluppo del settore. Minardi ha anche parlato dell’evoluzione della Formula 1, sottolineando come negli ultimi anni si siano registrati grandi progressi tecnici. “Abbiamo visto negli ultimi Gran Premi che in pochi millesimi ci sono sei, sette macchine”, ha detto, evidenziando come le scelte tecniche siano diventate sempre più complesse. Tuttavia, ha anche espresso preoccupazione per un rallentamento nella crescita dei giovani talenti. Qui vedo soprattutto un rallentamento rispetto a quello che facevamo noi, che spesso facevamo crescere dentro la nostra società.

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La Motor Valley: un valore industriale e culturale

Minardi ha parlato dell’importanza della Motor Valley, il distretto industriale dell’Emilia-Romagna, che ha visto nascere grandi nomi come la Ferrari. “La Motor Valley è un valore enorme, è una realtà industriale fantastica, che è nata con le corse e con la Ferrari principalmente”, ha affermato. L’ex pilota ha ricordato che è di Faenza, città dove è nato il team Gresini in MotoGP, e ha sottolineato come la sua città abbia un ruolo importante nel settore. “Faenza ricopre un ruolo importante nella Motor Valley”, ha concluso.

Minardi ha anche menzionato la sezione cross con Andrea Dovizioso, che sta facendo un ottimo lavoro. “Poi c’è anche la sezione cross con Andrea Dovizioso che sta facendo anche lui un ottimo lavoro”, ha detto, sottolineando come il contributo di diversi settori del motorsport sia fondamentale per il suo sviluppo. Inoltre, ha espresso ottimismo per l’ipotesi di una gara ad Imola. “Imola è sempre pronta ed in pochissimo tempo può soddisfare le richieste di Liberty Media. Io sono ancora ottimista e secondo me è ancora aperta la possibilità di avere una gara a Imola”, ha concluso.

Minardi ha anche sottolineato come la creazione di nuovi team nel Mondiale di Formula 1 sia molto complicata. “Adesso è molto complicato per un nuovo team provare ad entrare nel Mondiale di Formula 1: Partire da zero per fare un team con tutte le complicazioni tecniche che ci sono è molto complicato. Lo stiamo vedendo anche come un colosso come la Cadillac che sta facendo fatica”, ha detto, evidenziando le sfide del settore.

Infine, Minardi ha ricordato come la Minardi ai tempi puntasse molto sulla crescita dei giovani, non solo in pista ma anche nei box e nelle squadre. “Un modello che non c’è più ora e che è soprattutto cambiato anno dopo anno: Tutte le squadre hanno la loro Accademy e questo è importante. Noi come ACI Sport siamo abbastanza sotto la lente di queste Accademy, perchè molti dei piloti che sono arrivati nel Mondiale correvano in Formula 4 italiana, che oggi è il fiore all’occhiello delle Formula 4 nel mondo”, ha concluso.