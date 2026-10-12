Carrick esclude Mainoo e Shaw, in vista del match contro l’Atlético di Madrid

Il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, ha svolto l’ultimo allenamento prima del viaggio a Madrid, dove i Red Devils affronteranno l’Atlético di Madrid in Champions League. Due titolari, Kobee Mainoo e Luke Shaw, non hanno partecipato alla sessione, rimanendo in isolamento. La squadra inglese, in attesa della convocazione ufficiale, dovrà fare i conti con l’assenza di due giocatori chiave, che avevano giocato la scorsa settimana contro il Tottenham. Carrick ha invece incluso alcuni giovani del settore giovanile, come Harry Amass, Dan Armer, Jack Fletcher e Shea Lacey, per testare la loro preparazione.

Assenze e recupero di De Ligt

Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui, Benjamin Sesko e Manuel Ugarte sono rimasti in sospeso, non hanno partecipato all’allenamento e sono in fase di recupero. Mathijs de Ligt, invece, ha svolto parte del lavoro in gruppo, proseguendo il processo di recupero da infortunio. L’assenza di Mainoo e Shaw ha reso più complessa la scelta della formazione per il match di Champions League, che si terrà al Metropolitano. Carrick ha espresso fiducia nel lavoro svolto, ma non ha dato certezze su chi potrebbe entrare in campo.

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Le dichiarazioni di Simeone

Il tecnico dell’Atlético, Diego Simeone, ha commentato la situazione con un’interrogativa: “Final en el Metropolitano?” Simeone ha sottolineato l’importanza del match, affermando: “Vamos al partido a partido, en eso somos fuertes”. L’attesa per la convocazione ufficiale del Manchester United si fa sempre più intensa, con l’attenzione concentrata sulle scelte di Carrick per il prossimo incontro. La squadra inglese, pur con le assenze, si prepara al match con la consapevolezza che ogni partita nella Champions League richiede attenzione e concentrazione. La formazione finale sarà annunciata in tempo utile, ma la preparazione di Carrick ha già dato un’idea del tipo di squadra che potrebbe scendere in campo. L’attenzione è alta, e il prossimo match potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione dei Red Devils.

Con l’ultimo allenamento concluso, il Manchester United si prepara al viaggio a Madrid, con l’obiettivo di affrontare il match con la massima concentrazione. La situazione del club rimane in bilico, con le scelte di Carrick che potrebbero influenzare il risultato del match. L’assenza di due titolari e la presenza di giovani talenti potrebbe aprire nuove opportunità per la squadra, ma anche mettere a rischio la sua competitività in un contesto di alta tensione.

La sfida contro l’Atlético di Madrid rappresenta un test importante per la squadra inglese, che dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello europeo. La preparazione di Carrick ha già dato un’idea del tipo di squadra che potrebbe scendere in campo. L’attenzione è alta, e il prossimo match potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione dei Red Devils. La squadra inglese, pur con le assenze, si prepara al match con la consapevolezza che ogni partita nella Champions League richiede attenzione e concentrazione. La formazione finale sarà annunciata in tempo utile, ma la preparazione di Carrick ha già dato un’idea del tipo di squadra che potrebbe scendere in campo. L’attenzione è alta, e il prossimo match potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione dei Red Devils.