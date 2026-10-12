Cubarsí: “Lamine Yamal è il miglior giocatore del mondo”

Cubarsí, difensore del Barça, ha espresso il suo parere su Lamine Yamal, dichiarando che “tutti sanno che è il miglior giocatore del mondo”. L’attaccante, in forma straordinaria, è considerato in molti come uno dei migliori del momento, e Cubarsí ha espresso il suo sostegno e la sua fiducia nel talento del compagno di squadra. L’annuncio arriva poco prima del match contro il Galatasaray, in Champions League, dove il Barça dovrà affrontare un avversario in casa, con un campo difficile e una pressione elevata.

Un talento in crescita

Cubarsí ha sottolineato come il talento di Yamal sia evidente non solo per chi lo osserva, ma anche per chi lo conosce da vicino. “Tutti sanno che è il miglior giocatore del mondo”, ha detto, aggiungendo che il ragazzo ha già dimostrato di meritare il Balón de Oro. L’attaccante, che ha 19 anni, ha vissuto un’estate importante, con il Mondiale e la stagione iniziata con successo. “Sono cresciuto un poco, e questo è stato un punto molto importante per la mia carriera”, ha spiegato Cubarsí, riconoscendo l’importanza del periodo trascorso. Il talento di Yamal è riconosciuto da tutti. Cubarsí ha anche sottolineato che il ragazzo ha già dimostrato di meritare il riconoscimento più alto. “Tutti sanno che è il miglior giocatore del mondo”, ha ripetuto, confermando che il talento di Yamal è visibile a tutti. L’attaccante, con la sua giovane età, ha già vissuto esperienze importanti e sta crescendo in modo significativo.

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Concentrazione e attenzione ai dettagli

Il difensore ha anche parlato della preparazione per il match contro il Galatasaray, sottolineando l’importanza di stare sempre attenti e di non sottovalutare l’avversario. “Sappiamo le qualità di loro, sia in attacco che in difesa”, ha detto, ricordando che il campo è difficile e la pressione è alta. Cubarsí ha anche menzionato l’esperienza di Pedri, che ha giocato in quel contesto e ha spiegato come il campo possa complicare le cose. “Il campo aprietta e è complicato”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di concentrazione e di attenzione ai dettagli.

La pressione del campo è un fattore chiave. Cubarsí ha riconosciuto che il Galatasaray è un avversario in casa, con un ambiente che esercita una forte pressione. “Altri giocatori mi hanno spiegato la pressione che esercita il campo”, ha detto, mostrando la sua attenzione alle caratteristiche del luogo in cui si giocherà. Il difensore ha espresso la sua fiducia nel fatto che il Barça possa vincere, nonostante le sfide che si presenteranno.

Cubarsí ha anche espresso la sua fiducia nel fatto che il Barça possa continuare a crescere e a migliorare, nonostante le sfide che si presenteranno. “Dobbiamo stare attenti da subito e non permettere a nessuno di prendere il controllo del gioco”, ha concluso, mostrando la sua determinazione e la sua attenzione al dettaglio. La sfida contro il Galatasaray è un test importante, e Cubarsí è pronto a dare il suo contributo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.