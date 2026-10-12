Okan Buruk: “Il Barça è la squadra più in forma al mondo”

Il Barça in forma, il Galatasaray pronto al confronto

Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, ha espresso il suo parere sulla formazione del Barça, definendola “la squadra più in forma del mondo”. L’affermazione, fatta durante la preparazione al match di Champions League, ha suscitato interesse nel mondo del calcio. Il tecnico turco ha sottolineato come il Barça, guidato da Hansi Flick, abbia dimostrato una crescita significativa in questo inizio di stagione. “Siamo consapevoli del livello di questa squadra”, ha detto Buruk, “e siamo pronti a dare il nostro meglio per competere”.

Il Barça crea molte occasioni e vince

Il tecnico ha anche sottolineato che il Barça è un team che non concede molte occasioni di gol, ma ne crea tante. “Siamo consapevoli del loro livello e della loro capacità di vincere”, ha aggiunto. Buruk ha inoltre ricordato che la squadra turca è al completo, con l’unica assenza di Singo. “Abbiamo quattro giorni di riposo tra i match, il che ci permette di recuperare fisicamente in modo più efficace”, ha spiegato.

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Preparazione e attenzione al dettaglio

Il tecnico ha parlato della preparazione della squadra, sottolineando l’importanza di giocare in casa e di sfruttare l’entusiasmo della propria tifoseria. “I partiti in casa sono sempre emozionanti, soprattutto quando si affronta un avversario di alto livello come il Barça”, ha detto. Buruk ha anche ricordato che la squadra è al completo, con l’unica assenza di Singo. “Abbiamo quattro giorni di riposo tra i match, il che ci permette di recuperare fisicamente in modo più efficace”, ha aggiunto. La motivazione è alta e l’ambiente è favorevole

Il tecnico ha espresso la sua soddisfazione per la preparazione del giocatore Gündogan, che ha mostrato una buona reazione dopo un episodio di tensione. “Gündogan è sempre pronto e ha la capacità di dare il suo meglio”, ha detto. Il tecnico ha anche ricordato che i giocatori non sono robot, ma persone che possono mostrare emozioni. “Se fossi in quella situazione, avrei sentito tristezza, ma non dobbiamo ossessionarci di queste cose”, ha concluso.

Il match tra Galatasaray e Barça promette di essere un’altra prova di qualità e di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il loro meglio. Il tecnico turco ha espresso la sua fiducia nella squadra e nella sua capacità di competere con un avversario di alto livello. La preparazione è al top e la motivazione è alta, con l’ambiente favorevole per giocare in casa. Il Barça è in forma e il Galatasaray è pronto a dare il suo meglio.