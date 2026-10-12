Iñaki Urdangarin si confronta con la sua figura di padre: “Non ho sempre dato il meglio”

Iñaki Urdangarin, exduque di Palma e ex giocatore di pallamano, ha parlato pubblicamente durante l’evento The Change Congress tenutososi al CosmoCaixa di Barcellona. L’occasione ha visto l’ex atleta confrontarsi con la sua figura di padre e riconoscere di non aver sempre dato il meglio nel supporto ai figli nel mondo del sport. “Suppongo che il mio accompagnamento nel mondo del sport non sia stato il migliore”, ha dichiarato l’ex marito dell’infanta Cristina, rivelando una riflessione sincera su come abbia guidato i suoi quattro figli, Juan, Pablo, Miguel e Irene, nel loro percorso sportivo.

Un progetto per combattere l’abbandono del sport

L’evento, legato alla presentazione del progetto Bevolutive che ha lanciato insieme a Núria Sala, si propone di combattere l’abbandono del sport da parte delle ragazze durante l’adolescenza. Secondo i dati forniti, sette su dieci ragazze smettono di praticare sport in questa fase. Urdangarin ha sottolineato come il suo coinvolgimento in questa iniziativa gli abbia dato nuove competenze per accompagnare i giovani nel loro percorso. “Il sport ci ha dato molto in questa vita e forse mettendo in pratica queste strumenti è una forma di restituirgli almeno parte di ciò che ci ha dato”, ha affermato.

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Un impegno professionale dopo la condena per il caso Nóos

La sua partecipazione al Congresso segue la sua recente attività professionale nel campo del coaching e della psicologia sportiva, dopo la pubblicazione delle sue memorie e il completamento della sua pena per il caso Nóos. L’ex duca ha anche riconosciuto di non aver sempre applicato le migliori strategie con i suoi figli. “Io suppongo che l’accompagnamento che ho dato ai miei figli nel mondo del sport non sia stato il migliore possibile”, ha ammesso, mostrando una volontà di riflettere e migliorare.

Bevolutive, progetto che mira a promuovere l’accesso al sport per le ragazze, rappresenta un passo avanti per Urdangarin, che cerca di dare un contributo concreto al mondo del sport. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e leader del settore, con l’obiettivo di trovare soluzioni per i nuovi sfide che il mondo del sport affronta. L’ex atleta ha espresso soddisfazione per l’impegno che ha preso e per l’opportunità di contribuire a un progetto che ha un impatto diretto sulle giovani atlete.

Con la sua partecipazione, Iñaki Urdangarin ha dimostrato una volontà di confrontarsi con il proprio passato e di dare un contributo positivo al mondo del sport. La sua esperienza come padre e atleta ha trovato un nuovo spazio nel campo del coaching e della psicologia, con un focus particolare sulle ragazze e sull’adolescenza. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e di crescita, non solo per lui, ma anche per chi ha partecipato e ha condiviso le sue idee. La sua confessione su come abbia accompagnato i figli nel mondo del sport ha suscitato interesse e riflessione, soprattutto in un contesto in cui il ruolo dei genitori nel supporto sportivo è sempre più riconosciuto. Urdangarin ha riconosciuto i propri limiti e ha espresso la volontà di migliorare, dimostrando una maturità e una consapevolezza che si sposano con il suo impegno attuale nel settore del coaching e della psicologia sportiva.