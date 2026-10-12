Pallanuoto, De Simone e Confuorto in evidenza nella seconda giornata di Serie A1

Nella seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile, due giocatori italiani si distinguono per prestazioni eccezionali: Antonio De Simone e Gianluca Confuorto. Entrambi contribuiscono al successo delle loro squadre, Brescia e Canottieri Napoli, in un turno che ha visto numerose vittorie e prestazioni di alto livello. La partita di Brescia contro l’Ortigia si è conclusa con un successo per i gialloblù, grazie al lavoro di De Simone, mentre il Circolo Canottieri Napoli ha aperto il campionato con una vittoria contro la Roma Vis Nova, grazie al bomber Confuorto.

De Simone trascina la Brescia con sei gol

Antonio De Simone, in forza all’AN Brescia, ha messo a segno sei reti nel successo casalingo contro l’Ortigia. Il giovane attaccante, galvanizzato dalla prima convocazione di Sandro Campagna per il raduno del Settebello, ha dimostrato una grande determinazione e capacità di espressione in acqua. La sua prestazione ha trascinato la squadra verso la vittoria, confermando il ruolo di leader in campo. La sua performance ha suscitato attenzione anche per il suo potenziale di crescita nel campionato.

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Confuorto, il bomber che spinge il Canottieri Napoli

Gianluca Confuorto, in forza al Circolo Canottieri Napoli, ha segnato sei gol nel successo contro la Roma Vis Nova, guidando la squadra in una rimonta convincente. Il bomber, che ha già dimostrato qualità in precedenti stagioni, ha confermato il suo ruolo di attaccante di riferimento. Il Canottieri Napoli, rinforzato in sede di mercato, ha aperto il campionato con una vittoria che ha messo in mostra la sua forza e la sua capacità di costruire giocate di qualità.

La seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile ha visto anche altre prestazioni di interesse, come quelle di Puccio, che ha segnato cinque gol e si è rivelato il miglior marcatore della sua squadra. Il veterano Figari, pur non essendo in campo, ha rappresentato un punto di riferimento per i compagni, dimostrando come la leadership possa arrivare da giocatori con esperienza. La squadra si è dimostrata in grado di controllare i momenti chiave del match.

Con la seconda giornata completata, il campionato si prepara al posticipo di mercoledì tra RN Savona e CN Posillipo, che potrebbe aggiungere ulteriori risultati di interesse. La Serie A1, con la sua combinazione di giovani talenti e squadre consolidate, continua a offrire spettacolo e tante opportunità per i giocatori italiani di emergere e dimostrare il loro valore. La stagione 2026-2027 sembra già promettente, con squadre che si stanno affermando in modo netto e giocatori che si stanno distinguendo per la loro capacità di esprimersi in campo. La competizione, iniziata con successi per diverse squadre, sembra destinata a regalare tanti momenti di spettacolo e di confronto tra le migliori squadre italiane.