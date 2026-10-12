Vinicius Jr. espulso e arrabbiato: nonostante l’intervento di Endrick, non si è calmato

Vinicius Jr., attaccante del Real Madrid, ha avuto un momento di tensione durante la partita contro il Villarreal, culminato in un episodio di violenza non violenta ma comunque significativo. Dopo essere stato espulso per proteste aggressive contro l’arbitro Díaz de Mera, il brasiliano è stato accompagnato verso il vestuario da quattro compagni di squadra, tra cui Rüdiger, Güler, Valverde e Tchouaméni. Nonostante l’intervento di Endrick, che lo accompagnava con il peto di suplente e tentava di calmarlo, il giocatore non si è calmato e ha continuato a mostrare rabbia. Prima di entrare nel vestuario, Vinicius ha spinto un dipendente della LaLiga che si trovava dietro al monitor del VAR, poco prima degli scalini che conducono all’interno dello stadio. L’episodio è stato ripreso da un video pubblicato su TikTok da un account dedicato al Real Madrid.

Un momento di tensione dopo l’espulsione

Dopo l’espulsione, Vinicius ha mostrato un comportamento estremamente aggressivo, nonostante l’intervento di Endrick, che ha cercato di tranquillizzarlo. Il brasiliano, però, non ha dato segno di calma e ha continuato a mostrare rabbia, tanto che ha spinto un dipendente della LaLiga. L’episodio si è verificato poco prima che il giocatore entrasse nel vestuario, dove ha continuato a parlare con Endrick in modo pacificatore, ma senza riuscire a calmarsi del tutto. L’immagine è stata resa pubblica da un video condiviso su TikTok, che ha suscitato reazioni su larga scala.

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Un episodio che ha suscitato commenti su social media

La reazione di Vinicius Jr. ha suscitato commenti su larga scala, con l’immagine del video che mostra il giocatore in uno stato di forte agitazione. L’episodio ha messo in luce un momento di tensione durante una partita già segnata da contestazioni. Nonostante l’intervento di Endrick, il brasiliano non ha dato segno di calma e ha continuato a mostrare rabbia, tanto che ha spinto un dipendente della LaLiga. L’incidente potrebbe comportare ulteriori sanzioni per il giocatore, ma non è chiaro se si tratti di un comportamento grave o meno.

La reazione di Vinicius Jr. e il contesto della partita

La partita contro il Villarreal ha visto un momento di tensione per Vinicius Jr., che ha reagito con violenza non violenta dopo essere stato espulso. L’arbitro Díaz de Mera ha ricevuto proteste forti, tanto che il giocatore è stato accompagnato verso il vestuario da quattro compagni. Nonostante l’intervento di Endrick, che ha cercato di calmare il brasiliano, il momento di rabbia non è passato. L’episodio ha suscitato commenti su social media, con l’immagine del video che mostra Vinicius in uno stato di forte agitazione.

La LaLiga ha già preso in considerazione l’episodio, che potrebbe comportare ulteriori sanzioni per il giocatore. L’incidente ha messo in luce un momento di tensione durante una partita già segnata da contestazioni. Vinicius Jr. ha dimostrato un comportamento non conforme alle norme di comportamento richieste ai giocatori, anche se non è stato coinvolto in un atto violento. L’episodio rimane un momento di tensione che potrebbe influire sulle relazioni all’interno della squadra.

Vinicius Jr. espulso per proteste contro l’arbitro

Nonostante l’intervento di Endrick, il giocatore non si è calmato

Ha spinto un dipendente della LaLiga poco prima del vestuario

Un momento di tensione che ha suscitato reazioni su larga scala