Il match tra Barça e Getafe del sabato scorso ha visto un momento insolito e poco noto al momento, ma che è stato reso noto grazie al programma El Día Después di Movistar Plus. Durante una protesta per un fallo commesso da Gordon su David Soria, un episodio unico ha visto un giocatore del Getafe, Abqar, rivolgersi a Lamine Yamal, attaccante del Barça, con una frase che ha suscitato curiosità e dibattito. La scena, inizialmente passata inosservata, ha riacquistato attenzione grazie al racconto del programma.

Un momento di tensione e di protesta

Durante il match, il giocatore del Barça, Lamine Yamal, ha espresso la sua protesta al direttore di gara per un fallo commesso da Gordon su Soria. La reazione di Yamal, che ha ripetuto più volte “Pero si al final chuta, pero si al final chuta”, ha suscitato l’interesse dei compagni di squadra. Mentre Yamal si svincolava da Abqar, un giocatore del Getafe, il centralino ha iniziato a seguirlo, cercando di fermarlo. La protesta si è protratta finché il direttore di gara ha deciso di non modificare la sua decisione. Abqar ha iniziato a inseguire Yamal mentre protestava, cercando di fermarlo. Il giocatore del Getafe ha tentato di bloccarlo con il braccio, ma Yamal ha continuato a muoversi. La situazione si è fatta più intensa quando il direttore di gara ha deciso di non modificare la sua decisione, portando Yamal a allontanarsi.

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Una frase insolita e un momento memorabile

Dopo la protesta, Abqar si è avvicinato a Yamal e ha detto: “Lamine, Lamine, tú quieres jugar en Marruecos. Lamine, tú quieres”. La frase, che sembra essere un commento ironico o forse un riferimento a un tema personale, ha suscitato reazioni tra i giocatori e i tifosi. Nonostante la frase non abbia un contesto chiaro, la sua ripetizione ha attirato l’attenzione e ha reso il momento unico e memorabile.

La frase di Abqar ha suscitato dibattiti e curiosità, soprattutto a causa del contesto in cui è stata detta. Nonostante non abbia un significato esplicito, la sua ripetizione ha attirato l’attenzione e ha reso il momento unico e memorabile. La scena, pur essendo un episodio marginale, ha riacquistato rilevanza grazie al racconto del programma El Día Después, che ha reso visibile un momento che, altrimenti, sarebbe passato inosservato. La frase di Abqar, sebbene non abbia un significato esplicito, ha suscitato curiosità e dibattiti, soprattutto a causa del contesto in cui è stata detta.

Il match tra Barça e Getafe ha visto un momento insolito.

Abqar ha rivolto una frase a Lamine Yamal.

La frase è stata resa nota grazie al programma El Día Después.

Nonostante la frase di Abqar non abbia un contesto chiaro, il momento ha suscitato reazioni e dibattiti. La scena, pur essendo un episodio marginale, ha riacquistato rilevanza grazie al racconto del programma, che ha reso visibile un momento che, altrimenti, sarebbe passato inosservato. La frase, sebbene non abbia un significato esplicito, ha suscitato curiosità e dibattiti, soprattutto a causa del contesto in cui è stata detta.