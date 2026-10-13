Il match tra Al Nassr e Neftchi Fargona della Champions Asia si è svolto in Arabia Saudita con un ritardo di un’ora a causa di un allarme di sicurezza lanciato dal Direttorio Generale della Difesa saudita. Il match, che doveva iniziare alle 20.15 ora peninsulare, è iniziato alle 21.15 al King Saud University Stadium di Riad. L’allarme è stato emesso a causa di un presunto attacco intercettato contro la capitale saudita, in un contesto di tensioni con il movimento hutita.

Un allarme che ha bloccato la partita

Dopo che il Direttorio Generale della Difesa saudita ha lanciato un avviso di allerta per un possibile pericolo, il match è stato sospeso. La squadra di Al Nassr, con Cristiano Ronaldo in campo, ha iniziato a calentare, ma la partita è rimasta in sospeso per circa un’ora. La megafonia del campo ha invitato i tifosi a rimanere nei loro posti, assicurando che la situazione fosse sotto controllo. Parte della folla ha scelto di rimanere in piedi, tra cui il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, presente in palco.

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La situazione è stata gestita con prudenza e la sicurezza è stata garantita. I giocatori sono tornati nei vestituri per un nuovo caldo, una volta che l’allarme è stato rimosso. Il match è iniziato alle 21.15, un’ora dopo l’orario originale. Nonostante il ritardo, la partita ha visto la presenza di Cristiano Ronaldo, che ha svolto i suoi compiti in campo.

Un ritardo che ha cambiato la dinamica del match

Quattranta minuti dopo l’ora ufficiale di inizio, i giocatori sono tornati nei vestituri per un nuovo caldo, una volta che l’allarme è stato rimosso. Il match è iniziato alle 21.15, un’ora dopo l’orario originale. Nonostante il ritardo, la partita ha visto la presenza di Cristiano Ronaldo, che ha svolto i suoi compiti in campo. La squadra di Al Nassr ha mostrato una buona preparazione, anche se il contesto di sicurezza ha influenzato la sua preparazione.

La partita è iniziata con un ritardo ma con la certezza che la situazione fosse sotto controllo. La squadra di Al Nassr, con Cristiano Ronaldo in campo, ha mostrato una buona preparazione, anche se il contesto di sicurezza ha influenzato la sua preparazione. La partita, che era in programma per questa sera, ha visto un ritardo di un’ora a causa di un allarme lanciato dal Direttorio Generale della Difesa saudita.

La partita tra Al Nassr e Neftchi Fargona è un evento importante per la Champions Asia, ma il contesto di sicurezza ha reso necessario un ritardo. La squadra di Al Nassr, con Cristiano Ronaldo in campo, ha mostrato una buona preparazione, anche se il contesto di sicurezza ha influenzato la sua preparazione. La partita è iniziata alle 21.15, un’ora dopo l’orario originale, ma con la certezza che la situazione fosse sotto controllo. La squadra di Al Nassr, con Cristiano Ronaldo in campo, ha mostrato una buona preparazione, anche se il contesto di sicurezza ha influenzato la sua preparazione. La partita è iniziata alle 21.15, un’ora dopo l’orario originale, ma con la certezza che la situazione fosse sotto controllo. La squadra di Al Nassr ha mostrato una buona preparazione, anche se il contesto di sicurezza ha influenzato la sua preparazione.