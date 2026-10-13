Dolomiti Energia Trento sconfitta in casa in EuroCup, Niners Chemnitz si aggiudicano 88-80

La Dolomiti Energia Trento ha subito un’altra sconfitta casalinga in EuroCup, questa volta contro i Niners Chemnitz, con il punteggio finale di 88-80. La partita, giocata al PalaTrento, ha visto un match equilibrato per gran parte del tempo, ma i tedeschi hanno prevalso nel finale, chiudendo la gara con un vantaggio di otto punti. La squadra di coach Alessandro Rossi ha mostrato buone prestazioni, ma non è riuscita a mantenere il controllo del match nei minuti decisivi.

Un match equilibrato ma con un finale a favore dei tedeschi

La partita ha iniziato con un primo quarto di assoluto equilibrio, con continui scambi di vantaggio tra le due squadre. I giocatori di Trento, guidati da Darius Brown e Isaiah Bigelow, hanno dato il loro contributo, ma non sono bastati per evitare la sconfitta. Il massimo vantaggio dei tedeschi è stato di quattro punti nel quarto periodo, che hanno comunque portato a un vantaggio finale di otto punti.

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La squadra di coach Alessandro Rossi ha mostrato buone prestazioni, ma non è riuscita a mantenere il controllo del match nei minuti decisivi.

Nel secondo quarto, i Niners Chemnitz hanno aumentato il loro vantaggio, raggiungendo una differenza di dieci punti. Trento ha reagito con un’azione importante di Bigelow, che ha riportato la squadra in parità. Tuttavia, i tedeschi hanno mantenuto il controllo del match, con un’altra serie di punti che hanno portato a un vantaggio di tre punti alla pausa lunga.

Un’altra sconfitta consecutiva per la Dolomiti Energia Trento

La sconfitta arriva dopo due consecutive in casa, con la squadra che ha mostrato difficoltà nel mantenere il controllo del match nei momenti decisivi. Darius Brown, con 21 punti e 9 assist, ha dato il suo contributo, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta. Isaiah Bigelow, con 20 punti, ha dato il suo contributo, ma non è riuscito a guidare la squadra verso la vittoria.

La squadra di coach Alessandro Rossi ha mostrato buone prestazioni, ma non è riuscita a mantenere il controllo del match nei minuti decisivi.

Nel terzo quarto, Trento ha avuto un momento di rilancio, con un’azione importante di Quincy Olivari che ha riportato la squadra in vantaggio. Tuttavia, i Niners Chemnitz hanno risposto con un’altra serie di punti, portando il vantaggio a sette punti. La squadra di coach Alessandro Rossi ha tentato di reagire, ma non è riuscita a chiudere la partita in modo positivo. La sconfitta arriva in un momento delicato per la Dolomiti Energia Trento, che dovrà riflettere su come migliorare la sua capacità di mantenere il controllo del match nei momenti decisivi. La squadra ha mostrato buone qualità individuali, ma non è riuscita a tradurle in vittorie in casa.