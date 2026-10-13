Due sfide di alto livello: Macerata-Scandicci e Chieri-Conegliano anticipi del 4° turno

Mercoledì 14 ottobre 2026, due partite di alto livello si disputeranno in programma per l’anticipo della quarta giornata di andata della Serie A1 Fineco. La CBF Balducci HR Macerata affronterà in trasferta la Savino Del Bene Scandicci, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si trasferirà a Torino per affrontare la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Entrambe le sfide saranno in diretta su DAZN e Rai Sport, con orari rispettivamente alle ore 20 e 20.30. Le due formazioni si preparano a confrontarsi in un contesto di alta competitività, con squadre che hanno già dimostrato di poter emergere nel campionato.

Un test rilevante per Conegliano

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, campione del mondo in carica, si appresta a giocare un test rilevante contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Dopo due sconfitte al tie-break contro Cuneo e Busto Arsizio, la squadra di coach Daniele Santarelli dovrà dimostrare di essere pronta a confrontarsi con un avversario che ha già vinto 17 partite su 17 contro di loro. La presenza di diversi ex, tra cui Katja Eckl, Marina Lubian, Anastasia Cekulaev e Anna Piovesan, aggiunge ulteriore interesse alla sfida. Marina Lubian ha espresso un’ottima motivazione: «A livello tecnico e pallavolistico sicuramente Conegliano si conferma una tra le migliori, se non la migliore squadra italiana e non solo, direi anche europea e mondiale».

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Un’altra opportunità per Macerata

La CBF Balducci HR Macerata, reduce da un inizio di stagione in cui ha conquistato due set contro Bergamo e Milano, si prepara a giocare un’altra grande sfida in casa. Dopo il debutto al Palasport Fontescodella, la squadra di coach Valerio Lionetti affronterà la Savino Del Bene Scandicci, squadra che ha vinto 17 partite su 17 contro di loro. La formazione toscana, campione del mondo in carica, è tra le principali candidate ai vertici del campionato. «Dobbiamo affrontare queste gare come delle belle opportunità, non come partite difficili di cui essere impensierite», ha dichiarato Marco Gaspari, allenatore della squadra toscana.

Entrambe le squadre si apprestano a giocare in un contesto di alta competitività, con un calendario che richiede concentrazione e determinazione. La sfida tra Macerata e Scandicci sarà un banco di prova per la squadra di casa, mentre quella tra Chieri e Conegliano rappresenterà un test rilevante per la formazione veneta. Entrambe le partite saranno un’occasione per dimostrare la forza e la qualità di squadre che si sono già distinte nel campionato.

CBF Balducci HR Macerata – Savino Del Bene Scandicci, ore 20

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, ore 20.30

Entrambe le sfide saranno un’altra occasione per le squadre di dimostrare la loro forza e la loro capacità di competere a livello nazionale. Con un calendario sempre più intenso, le formazioni dovranno mettere in campo la loro migliore pallavolo per raggiungere i loro obiettivi e proseguire nella loro corsa verso i vertici del campionato.