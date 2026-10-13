July Marano e Sofia Tonelli, esordienti alla ribalta: novità per l’Italia ai Mondiali 2026
Due esordienti della ginnastica artistica rappresentano l’Italia ai Mondiali 2026, con medaglie pesanti al collo.
L’Italia schiera due esordienti ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si terranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Il tecnico Enrico Casella ha selezionato July Marano e Sofia Tonelli, due atlete che non hanno mai partecipato a una rassegna iridata, per affrontare il primo passo al livello più alto. Le due atlete, entrambe in fase di crescita, si preparano a rompere il ghiaccio nel turno di qualificazione in programma domenica 18 ottobre, con vista verso la finale a squadre di mercoledì 21 ottobre.
Esordienti con un passato di successi
July Marano, 18 anni, siciliana, ha già gareggiato agli Europei, dove ha conquistato l’argento nella gara a squadre e il sesto posto nel concorso generale individuale. La sua carriera ha visto anche un argento al volteggio e un bronzo con la squadra nel 2023, a livello juniores. Sofia Tonelli, quasi 19 anni, toscana, ha invece affrontato sfide fisiche durante la stagione, ma ha rientrato per i Giochi del Mediterraneo, dove ha vinto l’oro a squadre, il bronzo all-around e l’argento sugli staggi. Entrambe hanno già vinto medaglie importanti, ma il loro esordio ai Mondiali rappresenta un passo significativo.
La stagione delle due atlete è stata molto differente. July Marano si è laureata Campionessa d’Italia sul giro completo, mentre Sofia Tonelli ha dovuto fare i conti con problemi fisici. Tuttavia, entrambe hanno dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. July Marano ha già assaporato l’atmosfera iridata, anche se a livello juniores, mentre Sofia Tonelli ha messo in mostra la sua capacità di adattarsi a situazioni difficili. Entrambe sono pronte a dare il loro contributo al team italiano.
Un percorso diverso ma entrambe in crescita
July Marano e Sofia Tonelli, pur avendo seguito percorsi diversi, condividono l’obiettivo di rappresentare l’Italia ai Mondiali 2026. La 18enne siciliana ha già vinto medaglie importanti, tra cui l’argento al volteggio e il bronzo con la squadra, mentre la quasi 19enne toscana ha vinto l’oro nel team event e il bronzo alla trave durante la rassegna continentale del 2025. Entrambe hanno dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale, anche se non hanno mai partecipato a una rassegna iridata.
Il loro esordio ai Mondiali rappresenta un’occasione unica per dimostrare le loro capacità e per contribuire al successo della squadra. La gara di qualificazione, in programma domenica 18 ottobre, sarà un test importante per entrambe. La finale a squadre, in programma mercoledì 21 ottobre, sarà l’ultimo atto di questa storica partecipazione. July Marano e Sofia Tonelli, con le loro medaglie pesanti al collo, sono pronte a fare la differenza. La scelta di includere due esordienti nel quintetto italiano riflette la strategia del tecnico Enrico Casella, che punta su atlete con potenziale e esperienza sufficiente per affrontare il livello più alto. La partecipazione di July Marano e Sofia Tonelli ai Mondiali 2026 rappresenta un passo importante per la ginnastica artistica italiana, che cerca di rafforzare la sua presenza a livello internazionale. Entrambe sono pronte a dare il loro contributo al team italiano.