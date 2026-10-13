July Marano e Sofia Tonelli, esordienti alla ribalta: novità per l’Italia ai Mondiali 2026

L’Italia schiera due esordienti ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si terranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Il tecnico Enrico Casella ha selezionato July Marano e Sofia Tonelli, due atlete che non hanno mai partecipato a una rassegna iridata, per affrontare il primo passo al livello più alto. Le due atlete, entrambe in fase di crescita, si preparano a rompere il ghiaccio nel turno di qualificazione in programma domenica 18 ottobre, con vista verso la finale a squadre di mercoledì 21 ottobre.

Esordienti con un passato di successi

July Marano, 18 anni, siciliana, ha già gareggiato agli Europei, dove ha conquistato l’argento nella gara a squadre e il sesto posto nel concorso generale individuale. La sua carriera ha visto anche un argento al volteggio e un bronzo con la squadra nel 2023, a livello juniores. Sofia Tonelli, quasi 19 anni, toscana, ha invece affrontato sfide fisiche durante la stagione, ma ha rientrato per i Giochi del Mediterraneo, dove ha vinto l’oro a squadre, il bronzo all-around e l’argento sugli staggi. Entrambe hanno già vinto medaglie importanti, ma il loro esordio ai Mondiali rappresenta un passo significativo.

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La stagione delle due atlete è stata molto differente. July Marano si è laureata Campionessa d’Italia sul giro completo, mentre Sofia Tonelli ha dovuto fare i conti con problemi fisici. Tuttavia, entrambe hanno dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. July Marano ha già assaporato l’atmosfera iridata, anche se a livello juniores, mentre Sofia Tonelli ha messo in mostra la sua capacità di adattarsi a situazioni difficili. Entrambe sono pronte a dare il loro contributo al team italiano.

Un percorso diverso ma entrambe in crescita

July Marano e Sofia Tonelli, pur avendo seguito percorsi diversi, condividono l’obiettivo di rappresentare l’Italia ai Mondiali 2026. La 18enne siciliana ha già vinto medaglie importanti, tra cui l’argento al volteggio e il bronzo con la squadra, mentre la quasi 19enne toscana ha vinto l’oro nel team event e il bronzo alla trave durante la rassegna continentale del 2025. Entrambe hanno dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale, anche se non hanno mai partecipato a una rassegna iridata.

Il loro esordio ai Mondiali rappresenta un’occasione unica per dimostrare le loro capacità e per contribuire al successo della squadra. La gara di qualificazione, in programma domenica 18 ottobre, sarà un test importante per entrambe. La finale a squadre, in programma mercoledì 21 ottobre, sarà l’ultimo atto di questa storica partecipazione. July Marano e Sofia Tonelli, con le loro medaglie pesanti al collo, sono pronte a fare la differenza. La scelta di includere due esordienti nel quintetto italiano riflette la strategia del tecnico Enrico Casella, che punta su atlete con potenziale e esperienza sufficiente per affrontare il livello più alto. La partecipazione di July Marano e Sofia Tonelli ai Mondiali 2026 rappresenta un passo importante per la ginnastica artistica italiana, che cerca di rafforzare la sua presenza a livello internazionale. Entrambe sono pronte a dare il loro contributo al team italiano.