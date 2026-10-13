Inter-Bruges, diretta Champions League: la squadra di Chivu torna a San Siro in cerca del primo punto

L’Inter torna a San Siro in Champions League per affrontare il Bruges, in una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi. La sfida, in programma alle 21, rappresenta un’occasione per i nerazzurri di recuperare punti dopo l’esordio amaro contro il Real Madrid. I belgi, guidati da Nicolò Tresoldi, hanno perso la prima sfida stagionale contro l’Aston Villa e cercano di ottenere i primi punti in questa fase. L’atmosfera è carica e l’attesa per la partita è alta, con l’Inter che punta a riprendersi la fiducia dopo la sconfitta.

La formazione e le dichiarazioni pre partita

La squadra di Chivu ha presentato la sua formazione probabile, con un 3-5-2 che vede al centro il difensore Akanji e il centrocampione Barella. L’allenatore ha sottolineato l’importanza della vittoria in casa, ritenendo che la squadra abbia l’obbligo di dare il massimo in Champions League. Marotta ha parlato di una squadra sana e di ricavi sopra il mezzo miliardo, sottolineando l’importanza del progetto stadio. Tresoldi, invece, ha espresso emozione per giocare a San Siro, definendo la partita come un derby per lui, che è milanista.

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La partita in diretta: prime azioni e momenti chiave

Dopo il fischio d’inizio, l’Inter ha subito messo in campo la sua intensità, con un attacco veloce che ha portato a un’occasione per Lautaro, però il tiro è stato murato da Spileers. Il Bruges, però, ha trovato il vantaggio grazie a un rigore assegnato dopo un fallo di Calhanoglu su Forbs. Tresoldi ha trasformato il dischetto, portando il Bruges sul 1-0. L’Inter ha reagito con un’altra azione di Lautaro, ma il tiro è stato annullato per fuorigioco. La partita ha visto anche un momento di tensione con un intervento in ritardo di Akanji che ha portato all’ammonizione.

Nel secondo tempo, l’Inter ha ripreso il controllo del gioco, con un’azione di Thuram che ha portato a un’altra occasione, ma il tiro è stato bloccato da Sommer. L’Inter ha trovato il pareggio grazie a un’azione di Lautaro, che però è stato annullato per fuorigioco. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1, con entrambe le squadre che hanno trovato occasioni e che cercano di prendere punti in questa fase cruciale della Champions League. La partita ha visto un’intensità elevata, con momenti di tensione e di grande attenzione da parte di entrambe le squadre. L’Inter, nonostante la sconfitta iniziale, ha dimostrato di poter competere in Champions League, mentre il Bruges ha mostrato una buona organizzazione e una difesa solida. La sfida è servita a entrambe le squadre per prendere punti e proseguire nella loro corsa in questa fase del torneo.