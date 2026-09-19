Inter in bilico: Chivu sceglie tra Jones e Sucic, Diouf in lotta per la fascia destra

La formazione dell’Inter per la prossima partita è in bilico, con Cristian Chivu a dover decidere tra Curtis Jones e Petar Sucic per la fascia destra, mentre anche Diouf sembra in lotta per un posto. Le indisponibilità riducono il margine di incertezza, ma non lo azzerano. Il tecnico si trova a fronteggiare un dilemma che potrebbe influenzare l’andamento della gara, con scelte che potrebbero determinare la qualità del gioco e la reazione delle difese avversarie.

La scelta tra Jones e Sucic

Curtis Jones rimane in vantaggio nel ballottaggio con Petar Sucic, grazie al suo ingresso contro l’Udinese e alla prestazione contro il Real Madrid. Nonostante un errore ad Appiano Gentile, l’inglese ha ricevuto indicazioni utili per evitare che si ripeta. Chivu, che ha difeso a spada tratta Martinez dopo la gara con l’Udinese, non vorrebbe rinunciare a Jones, soprattutto per la sua capacità di generare apprensione nelle difese avversarie e di abbassare la loro linea semplicemente ricevendo palla e puntando il suo diretto concorrente.

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Sucic, dal canto suo, potrebbe entrare in campo a gara in corso, ma non è certo che possa partire dal primo minuto. La decisione dipende anche dal piano di gioco e dalle caratteristiche dei singoli giocatori. Il francese, in attesa di vedere all’opera anche Spence dopo la sosta, rimane al momento il titolare nel ruolo e potrebbe accomodarsi in panchina solo in caso di stanchezza.

Un’alternativa in panchina

La certezza in mezzo al campo è che Piotr Zielinski prenderà il posto dell’indisponibile Hakan Calhanoglu. Tuttavia, un piccolo dubbio rimane su chi agirà insieme al polacco e a Nicolò Barella. La scelta tra Jones e Sucic potrebbe influire sulle dinamiche di gioco e sulle reazioni delle difese avversarie. La fascia destra, inoltre, è un altro punto di incertezza, con Diouf e Luis Henrique che contendono un posto. La decisione finale non dipende solo dal piano gara, ma anche dalle caratteristiche dei singoli giocatori. Diouf, che ha mostrato qualità e determinazione, sembra essere un candidato forte per la fascia destra, ma la sua posizione dipende anche dallo stato di forma e dalla disponibilità di altri giocatori. Il tecnico dovrà valutare attentamente le opzioni per garantire la migliore efficienza in campo.

La gestione di Sommer è un punto fermo per Chivu, che si affida all’esperienza del portiere per gestire le partite difficili. La difesa, con Akanji a guidarla, sarà supportata da Bisseck e Bastoni. L’attacco, invece, vedrà Thuram ritrovare Lautaro, che aveva riposato nell’ultimo turno. L’assenza di Stones cancella uno dei possibili ballottaggi di formazione, permettendo una certezza nella difesa. Le scelte di Chivu potranno influire sul risultato della partita, ma il tecnico dovrà bilanciare le opzioni per garantire la migliore efficienza in campo. La formazione finale sarà determinante per il successo dell’Inter, ma la decisione non sarà semplice, con scelte che potrebbero portare a diversi scenari di gioco.