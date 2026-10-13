Villarreal B-Napoli Primavera in Youth League: dove vederla in diretta e orario

La partita tra Villarreal B e Napoli Primavera, in programma oggi, martedì 13 ottobre, nella seconda giornata della UEFA Youth League, si terrà alle ore 16 presso il Mini Estadi de la Ciudad Deportiva. La sfida, che vede confrontarsi due squadre giovanili, sarà visibile in diretta sul portale ufficiale Uefa.com, con Sky indicato come principale broadcaster della competizione. La partita è un’occasione speciale per due allenatori che si ritrovano dopo aver giocato insieme nel passato, con un episodio ricordato il 22 settembre 2013.

Orario e dove seguire la partita

La partita tra Villarreal B e Napoli Primavera è in programma alle ore 16, con la direzione di gara affidata allo svedese Granit Maqedonci. La squadra di Antonio Nocerino, il Napoli Primavera, si presenta in forma dopo un risultato in extremis contro l’Arsenal, mentre i giovani del Villarreal B hanno aperto la loro stagione con una vittoria contro il Borussia Dortmund (3-2). La partita sarà visibile in diretta sul portale Uefa.com, con un servizio streaming attivo gratuitamente. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in tempo reale attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it.

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La partita, pur essendo una competizione giovanile, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un contesto che unisce passato e presente. La sfida, inoltre, si svolgerà in un ambiente che richiama le radici del calcio, con il Mini Estadi de la Ciudad Deportiva come sede. La partita sarà un momento di confronto tra due squadre che, seppur diverse per età e contesto, condividono un’esperienza calcistica comune.

Convocati e formazione

Antonio Nocerino ha convocato una lista di calciatori per la sfida contro il Villarreal B. Tra i giocatori presenti troviamo Barido, Branchizio, Candela, D’Angelo A., De Michele, De Stefano, Favicchio, Liccardo, Lieto, Mane, Marotta, Melnyk, Natale, Pengue, Pereyra, Pugliese, Riccio, Santella, Spinelli e Zappalà. La formazione del Napoli Primavera sarà dunque composta da questi giocatori, pronti a confrontarsi con i ragazzi del Villarreal B. La partita è un’altra tappa nella stagione della Youth League, che vede impegnate squadre di diverse nazionalità e contesti, con un’attenzione particolare al talento giovanile. La squadra di Nocerino, pur essendo a secco di punti dopo il ko con l’Arsenal, si presenta con una formazione competitiva e motivata. Il Villarreal B, invece, ha aperto la stagione con un risultato positivo, dimostrando una buona preparazione.

La partita sarà visibile in diretta su Uefa.com, con Sky come principale broadcaster. Per chi non può seguire in diretta, la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, permettendo di seguire la partita anche da remoto. La partita è un’altra occasione per due allenatori che si ritrovano dopo un passato comune, con un’atmosfera speciale che unisce il presente al passato. La squadra di Nocerino si presenta con una formazione competitiva e motivata. La partita, pur essendo una competizione giovanile, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un contesto che unisce passato e presente. La sfida, inoltre, si svolgerà in un ambiente che richiama le radici del calcio, con il Mini Estadi de la Ciudad Deportiva come sede.