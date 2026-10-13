La salute mentale è un tema condiviso: la campagna Serenis sui campi LND ha portato avanti un’iniziativa volta a sensibilizzare sul benessere psicofisico degli atleti. L’Area CSR LND, in collaborazione con Serenis, ha rinnovato la propria campagna in occasione della Giornata dedicata alla salute mentale, con un focus particolare sul mondo del calcio e sul ruolo dello sport come strumento di crescita personale. L’evento si è svolto nel fine settimana, con un momento centrale il 10 ottobre a Roma, coinvolgendo quattro società romane: Montespaccato, AS LUISS, CSV Breda e Romulea.

Un impegno a lungo termine per la salute mentale

La partnership strategica tra LND e Serenis si è consolidata con un percorso integrato a tappe avviato da oltre un anno, con l’obiettivo di promuovere una cultura dello sport inclusiva che ponga l’attenzione sulla salute mentale. L’iniziativa ha visto ragazzi e ragazze a partire dalla categoria Under 14 portare sul terreno di gioco speciali striscioni con il claim: “La salute mentale è una cosa da matti tutti”. Il vero benessere non è solo fisico, ma anche psicologico. L’azione ha visto i campi della LND ricordare che il benessere psicofisico è un aspetto fondamentale per chi vive ogni giorno questo sport.

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“Il calcio è anche ascolto ed elemento di crescita personale”, ha dichiarato Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR LND. L’impegno dell’azienda e del settore calcistico va in questa direzione, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per il benessere psicofisico di chi vive ogni giorno questo sport. La campagna, portata avanti in collaborazione con Serenis, ha visto l’attivazione sul campo con un momento centrale il 10 ottobre a Roma, con l’impegno di squadre romane a supporto di un tema sempre più rilevante.

La collaborazione tra LND e Serenis

La campagna ha visto la partecipazione di atleti e volontari, con l’obiettivo di creare un ambiente di condivisione e di supporto. L’azione ha visto la partecipazione di squadre romane, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della salute mentale e di promuovere una cultura dello sport inclusiva. La collaborazione tra LND e Serenis ha visto l’attivazione di un percorso integrato a tappe, con l’obiettivo di portare avanti un’iniziativa che metta al centro il benessere psicofisico degli atleti. La salute mentale è un tema che ha trovato spazio anche sul campo, con l’attivazione di eventi che hanno coinvolto diverse squadre e atleti. L’obiettivo è stato quello di rendere visibile l’importanza del benessere psicofisico e di promuovere una cultura dello sport che non si limiti al fisico, ma abbracci anche l’aspetto emotivo e mentale. La salute mentale è una cosa da tutti, come sottolineato dal claim utilizzato durante l’evento.

La salute mentale è un tema condiviso

La campagna Serenis sui campi LND

La collaborazione tra LND e Serenis

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