Una ragazza di 15 anni, Yuleydi Ixcotoyac, ha ‘risvegliato’ durante il velatorio organizzato da famiglia e amici in Guatemala, dopo aver trascorso otto ore in bara. L’episodio, avvenuto il 13 ottobre 2026, ha lasciato perplessi i presenti, che avevano creduto alla sua morte durante il trasferimento al pronto soccorso. La giovane, che era stata trasportata in auto per cercare assistenza medica, aveva perso conoscenza e il padre, sacerdote, aveva creduto di non respirare e non avere pulsazioni. Dopo averla portata a casa, la famiglia aveva organizzato il velatorio, ma durante la cerimonia, la ragazza ha aperto gli occhi e ha tentato di alzarsi, causando un momento di shock tra i presenti.

Un episodio inatteso durante il velatorio

La situazione si è invertita quando i parenti hanno notato che Yuleydi si muoveva all’interno del corteo funebre. Il padre, Abraham Ixcotoyac, ha raccontato che un fratello gli ha detto: «Pastor, lei è uscito vincitore». L’uomo ha spiegato che aveva deciso di organizzare il velatorio, pensando che la figlia fosse morta. I presenti si sono immediatamente avvicinati per aiutarla a uscire dalla bara e le hanno dato da bere mentre cercavano di capire cosa fosse successo. La ragazza, però, ha riferito di aver provato un forte dolore prima di perdere i sensi, senza che si possano determinare le cause esatte del suo stato.

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Il padre aveva creduto che la figlia non respirasse e non avesse pulsazioni. Durante il tragitto al pronto soccorso, il padre ha notato che la figlia non respirava e non aveva pulsazioni. Tuttavia, non è chiaro se si sia trattato di un arresto cardiaco o di un altro motivo. La giovane ha riferito di aver provato un intenso mal di cuore prima di svenire, ma non è stato possibile stabilire la causa esatta del suo malessere. Non sono state rilasciate informazioni mediche definitive sul caso, e le ragioni per cui la famiglia ha interpretato la sua morte non sono state chiarite.

Le cause non sono ancora chiarite

Nonostante l’evento abbia suscitato grande sorpresa, le circostanze che hanno portato alla morte apparente di Yuleydi non sono ancora del tutto comprese. Il padre ha spiegato che durante il tragitto al pronto soccorso, aveva notato che la figlia non respirava e non aveva pulsazioni. Tuttavia, non è chiaro se si sia trattato di un arresto cardiaco o di un altro motivo. La giovane ha riferito di aver provato un intenso mal di cuore prima di svenire, ma non è stato possibile stabilire la causa esatta del suo malessere.

La famiglia ha organizzato il velatorio pensando che la ragazza fosse morta. Dopo averla portata a casa, la famiglia ha deciso di organizzare il velatorio, ma durante la cerimonia, la ragazza ha aperto gli occhi e ha tentato di alzarsi, causando un momento di shock tra i presenti. I familiari hanno aiutato la giovane a uscire dalla bara e l’hanno incorporata per controllarne lo stato. La ragazza ha riferito di aver provato un forte dolore prima di perdere i sensi, senza che si possa determinare con certezza la causa del suo malessere.

La situazione ha suscitato un dibattito tra i presenti, che hanno cercato di comprendere cosa fosse successo. La famiglia e i presenti cercano di capire cosa sia successo, ma non è stato dato alcun chiarimento medico o legale sul caso. La giovane, però, ha riferito di aver provato un forte dolore prima di perdere i sensi, senza che si possa determinare con certezza la causa del suo malessere.

Yuleydi Ixcotoyac ha ‘risvegliato’ durante il velatorio dopo otto ore in bara.

Il padre ha creduto che la figlia fosse morta durante il trasferimento al pronto soccorso.

Le cause del malessere non sono state chiarite.