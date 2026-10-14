Allerta per le Catarate del Iguazú: il fiume rischia di superare i 13 milioni di litri al secondo

Le Catarate del Iguazú, che delimitano il confine tra Argentina e Brasile, sono in allerta a causa dell’incremento del livello del fiume Iguazú, che potrebbe raggiungere i 13 milioni di litri al secondo. L’evento, causato da intense piogge torrenziali, ha portato a un aumento del caudale del fiume, che ha superato i 12.000 metri cubi al secondo, il valore più alto registrato finora nell’anno. Le autorità hanno deciso di limitare l’accesso a parte dei circuiti turistici per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei visitatori. Non tutti i circuiti sono stati chiusi, ma alcune aree rimangono aperte con restrizioni.

Le misure di sicurezza in Brasile e Argentina

Per mitigare i rischi derivanti dall’incremento del fiume, in Brasile i lavoratori hanno rimosso le barriere di protezione delle passerelle sospese, al fine di facilitare il passaggio dell’acqua e ridurre la resistenza strutturale. Questa misura è stata adottata per evitare che la corrente possa danneggiare le infrastrutture. In Argentina, invece, l’amministrazione del Parco Nazionale Iguazú e la concesionaria Iguazú Argentina hanno deciso di limitare la circolazione nei circuiti Inferiore e Superiore, due dei percorsi principali che permettono di avvicinarsi ai salti delle Catarate. La decisione di limitare l’accesso è stata presa per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire eventuali incidenti. Le autorità hanno anche sottolineato l’importanza di mantenere un controllo continuo sulle infrastrutture e sulle condizioni del fiume. Le misure sono state coordinate tra le due nazioni per evitare una tragedia.

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La situazione del fiume e le previsioni

Il fiume Iguazú, che normalmente ha un caudale di circa 1,5 milioni di litri al secondo, ha visto un incremento esponenziale negli ultimi giorni. Le previsioni indicano che il livello potrebbe raggiungere i 13 milioni di litri al secondo già questa settimana, un dato che ha spinto le autorità a prendere provvedimenti urgenti. La situazione è considerata estremamente critica, con entrambi i Paesi che monitorano costantemente la situazione per evitare danni irreparabili.

Nonostante le misure adottate, non tutti i circuiti turistici sono stati chiusi. Alcune aree rimangono aperte, ma con limitazioni. La decisione di limitare l’accesso è stata presa per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire eventuali incidenti. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere un controllo continuo sulle infrastrutture e sulle condizioni del fiume. La situazione delle Catarate del Iguazú rappresenta un esempio di come le condizioni climatiche estreme possano influire su luoghi di grande importanza turistica. La collaborazione tra Argentina e Brasile è fondamentale per gestire l’emergenza e proteggere il patrimonio naturale e culturale del sito. La comunità internazionale seguirà con attenzione gli sviluppi per valutare l’impatto a lungo termine.