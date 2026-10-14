Andy Roddick ipotizza: Sinner potrebbe usare l’infortunio per risolvere altri problemi

Andy Roddick, ex numero uno del mondo, ha espresso un’ipotesi su Jannik Sinner, suggerendo che la pausa per l’infortunio al ginocchio potrebbe servire a risolvere anche altri problemi. L’ex campione, nel podcast con il giornalista Jon Wertheim, ha condiviso questa idea senza dare certezze, ma basandosi su una congettura. Sinner, numero uno azzurro, ha annunciato la sua pausa con un video e poche parole generiche sulle condizioni del ginocchio, senza fornire dettagli medici. Roddick ha chiarito di non avere informazioni specifiche, ma ha espresso un ragionamento logico: “Possiamo prendere due piccioni con una fava prima di ripartire nel 2027?”.

Una scelta personale e un’ipotesi di condivisione

Roddick ha sottolineato che la decisione di Sinner non è necessariamente legata alla gravità dell’infortunio, ma potrebbe rappresentare una scelta strategica per ripristinare l’intero organismo. L’altoatesino, già costretto al ritiro quest’anno per una tendinopatia, avrebbe quindi l’opportunità di recuperare non solo il ginocchio, ma anche altri aspetti fisici. L’ex tennista ha anche sottolineato che Sinner non è una macchina, ma ha bisogno di tempo per riprendersi. Non ha mai parlato molto di sé, nemmeno durante la vicenda del doping dell’anno scorso. Se quello è il suo modo di agire e lo fa sentire a suo agio, va bene così.

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Trasparenza e comunicazione: un tema dibattuto

La discussione ha anche toccato il modo in cui Sinner ha gestito le informazioni. Wertheim ha citato il caso di Jackson Dart, giocatore di football con un problema al ginocchio, i cui aggiornamenti clinici sono continui. Nel tennis, invece, la situazione è diversa: “Non dico reticenza, ma di certo non c’è stata la massima trasparenza”, ha osservato il giornalista. Sinner, infatti, si è limitato a un video e a poche parole generiche, senza approfondire le condizioni. Roddick ha difeso questa scelta: “Il fatto che una persona scelga di aprirsi non significa che tutti debbano seguire la stessa strada. È una scelta personale”.

Per l’ex campione, non ha senso giustificare ogni torneo saltato, né mettere a confronto sport di squadra e individuali, perché sono mondi diversi. “Nel caso specifico, non ha senso giustificare ogni rinuncia a un torneo. E anche confrontare le informazioni sugli infortuni negli sport di squadra rispetto a quelli individuali non è giusto perché è diverso”, ha concluso Roddick. La preparazione per il ritorno è già iniziata: un mese lontano dalla racchetta, in famiglia, prima di tornare ad allenarsi. Resta una sola domanda, quella che accompagna ormai ogni notizia su di lui: sarà pienamente recuperato per l’Australia?

Andy Roddick ipotizza che Sinner possa usare la pausa per risolvere altri problemi.

Sinner ha annunciato la sua pausa con un video e poche parole generiche.

Roddick difende la scelta di Sinner di non fornire dettagli medici.

La trasparenza nella comunicazione è un tema dibattuto nel tennis.

La preparazione per il ritorno è già iniziata, ma il recupero resta incerto.