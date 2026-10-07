Jannik Sinner: “Poteva permettersi di stare fuori. Alcune terapie non funzionano per tutti”

Jannik Sinner ha rivelato di aver scelto di non partecipare al finale di stagione, spiegando che alcune terapie non hanno dato i risultati sperati e che la sua salute richiedeva un approccio più cauto. La decisione, annunciata durante una puntata di TennisMania, ha suscitato dibattito tra i tennisti e i fan, che hanno espresso apprezzamento per la scelta di non prendere rischi inutili. Sinner ha sottolineato che, in questa fase della stagione, poteva permettersi di stare fuori, un aspetto che ha riacceso il dibattito su come gestire le problematiche di salute tra i top player.

La scelta di Sinner e le terapie non sempre efficaci

Monaco, durante la puntata, ha sottolineato come alcune terapie non funzionino per tutti, anche per atleti di alto livello. Sinner, che ha affrontato problemi legati ai tendini, ha spiegato che gli specialisti hanno indicato un periodo minimo di tre mesi per un recupero completo. Nonostante alcuni momenti in cui si sentiva quasi pronto, Sinner ha preferito evitare decisioni rischiose e ha scelto di saltare il finale di stagione. Questa scelta, pur se non priva di dibattito, ha trovato supporto tra i tennisti, che hanno riconosciuto la necessità di un recupero solido.

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La gestione del problema è stata una scelta strategica. Sinner ha spiegato che, nonostante i vantaggi di poter consultare il meglio del meglio, non sempre le terapie funzionano come si spera. Il fatto che non si sia operato, ma che sia andato per la terapia conservativa è testimonianza della gestibilità del problema. Questo approccio ha permesso di evitare un stillicidio di decisioni e di concentrarsi su un recupero solido, anche se significa saltare un evento importante.

Altri tennisti affrontano problemi simili

Non è l’unica situazione di questo tipo: altri giocatori italiani, come Sonego e Bellucci, hanno affrontato problemi di salute e hanno trovato un equilibrio tra recupero e competizione. Sonego, ad esempio, sta giocando ma con il polso non completamente in forma, mentre Bellucci è rientrato dal ginocchio. Questi casi hanno messo in luce come la gestione delle problematiche di salute sia un tema sempre più rilevante nel tennis moderno. Anche giocatori come Gigante e Zeppieri hanno affrontato problemi simili, dimostrando che non si tratta di un fenomeno isolato.

La scelta di Sinner ha suscitato riflessioni. Monaco ha ricordato come alcuni atleti, come Novak Djokovic, abbiano affrontato problemi di salute per anni senza trovare una soluzione definitiva. Questo ha reso evidente che, nonostante i vantaggi di accesso a specialisti di alto livello, non sempre le terapie funzionano come si spera. Sinner, quindi, ha scelto di non prendere rischi e di concentrarsi su un recupero solido, anche se significa saltare un evento importante. La decisione di Sinner ha trovato supporto anche tra i fan, che hanno apprezzato la sua onestà e la sua capacità di valutare le proprie condizioni. Anche se la scelta non è priva di dibattito, è stata vista come una mossa strategica per garantire un futuro più sostenibile. In un settore dove la salute è sempre più cruciale, la scelta di Sinner rappresenta un esempio di come i tennisti possano gestire le loro problematiche in modo responsabile.