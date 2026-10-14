Coppa del Mondo di Scherma: i convocati azzurri per la prima tappa a arma per arma

La Coppa del Mondo di Scherma 2026-2027 si apre con un weekend di gare intense, in cui l’Italia presenterà il contingente massimo in ogni specialità, per un totale di 72 atleti in gara. La prima tappa del circuito maggiore si svolgerà in tre sedi separate: il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola a Orano in Algeria. I convocati sono stati annunciati, con una selezione che include sia veterani che giovani talenti pronti a stupire.

La sciabola: un gruppo di qualità e esperienza

Per la sciabola, l’Italia si presenterà con un gruppo di atleti di alto livello, tra cui Cosimo Bertini (26), Michele Gallo (29), Matteo Neri (32) e Pietro Torre (33). Tra i più esperti, Marco Mastrullo (50), Leonardo Dreossi (53) e Dario Cavaliere (60), mentre Edoardo Cantini (78) e Mattia Rea (130) completano la lista maschile. Al femminile, Michela Battiston (n.9), Mariella Viale (19) e Manuela Spica (30) saranno tra le protagoniste, con Claudia Rotili (39), Chiara Mormile (61) e Giulia Arpino (64) a completare la squadra.

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La squadra azzurra si presenta con un mix di esperienza e potenziale, con atleti che hanno già dimostrato la loro capacità in competizioni internazionali. Tra i nomi più promettenti, si segnala il ritorno di Leonardo Caserta, nuovo tecnico della sciabola maschile, che ha raccoglierto il testimone di Andrea Terenzio. La sua guida potrebbe portare risultati significativi per la squadra.

La spada: quartetti definiti per le gare a squadre

I quartetti per le gare a squadre sono già stati definiti, con Simone Mencarelli (n.3), Matteo Galassi (5), Davide Di Veroli (7) e Andrea Santarelli (89) al maschile e Alberta Santuccio (n.1), Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (28) e Gaia Caforio (31) al femminile. Questi atleti, tra i migliori del ranking mondiale, saranno impegnati domenica nella prova a squadre, un momento chiave per la preparazione della squadra. La squadra azzurra si presenta con un piano ben definito, con atleti selezionati per la loro capacità e la loro esperienza. Tra i nomi più noti, si segnala il ritorno di Simone Mencarelli, che ha dimostrato in passato una grande capacità di leadership. La squadra si prepara per affrontare le sfide del circuito maggiore con la massima concentrazione.

La Coppa del Mondo di Scherma 2026-2027 rappresenta un momento cruciale per l’Italia, con la possibilità di conquistare vittorie e posizioni di rilievo. I convocati, selezionati con attenzione, sono pronti a dare il loro meglio in una competizione che vedrà impegnati atleti da tutto il mondo. La preparazione è al top, e l’Italia si presenta con un piano ben definito per affrontare le sfide del circuito maggiore. La scelta dei convocati riflette una strategia mirata a bilanciare esperienza e freschezza. L’Italia si presenta con un gruppo in grado di competere a livello internazionale, con atleti che hanno già vinto titoli importanti e che si preparano a dare il loro contributo alla Coppa del Mondo.