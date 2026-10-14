Centomiglia del Lario, la 77esima edizione regala spettacolo e successi a Como

La 77esima edizione della Centomiglia del Lario si è conclusa con un successo straordinario a Como, regalando emozioni e spettacolo a chi ha seguito la storica gara. Sulle acque del lago più glamour d’Europa si sono dati appuntamento circa cinquanta imbarcazioni, confermando l’appuntamento come uno dei più ambiti del calendario internazionale. La storica gara comasca, organizzata dallo Yacht Club Como MILA – CVC, è stata vinta da Serafino Barlesi e Joakim Kumlin, al termine di una prova adrenalinica e spettacolare. Il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, ha commentato l’evento come un patrimonio storico della disciplina e una competizione che ogni pilota sogna di disputare almeno una volta nella propria carriera.

Successi internazionali e prestigio della gara

Le acque del Lario hanno visto anche le grandi sfide internazionali dell’Offshore 3D Class, dove l’equipaggio formato dal francese Francois Pinelli e dall’azzurro Saul Bubacco ha imposto il proprio ritmo, conquistando il Campionato Europeo e il Campionato del Mondo. Sul podio finale iridato sono saliti anche gli svedesi Groth Fyro-Eriksson e il team Blu Banca di Serafino Barlesi e Joakim Kumlin, terzi assoluti. La combinazione di abilità e strategia ha reso la competizione un momento di eccellenza sportiva.

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Grandi emozioni anche nei campionati italiani Offshore, dove nella One Green Class la vittoria di tappa è andata a Ernesto ed Edoardo Chiesa, mentre il primo posto è attualmente nelle mani di Arianna Urlo, Fabio Bertolacci e Daniele Ascione. Nell’Offshore 5000 è arrivata invece una nuova dimostrazione di forza di Saul Bubacco e Francois Pinelli, vincitori sia della Race 1 sia della Race 2. La classifica del campionato vede proprio Bubacco, Pinelli e Davide Ficotto al comando della classifica generale, davanti a Giampaolo Montavoci e Francis Notschaele.

Un evento che unisce sport e tradizione

La Centomiglia del Lario si è rivelata un evento che unisce sport e tradizione, con un’atmosfera unica che ha visto la partecipazione di atleti e team da tutto il mondo. Il weekend che va dal 16 al 18 ottobre sarà infatti molto importante tanto per la Motonautica Italiana quanto per quella Internazionale. In Sardegna, a Olbia, andrà in scena la seconda e ultima tappa del Mondiale Aquabike UIM. Dopo la prima tappa a Shanghai, i piloti azzurri (Runabout GP1, Ski GP1, Freestyle, Ski Ladies GP1) proveranno a concludere al meglio la competizione.

Le due competizioni sul Po hanno visto la grande Motonautica solcare le acque del Po, a Boretto, dove si sono disputati il Campionato Italiano F.125 e la penultima tappa del Campionato Italiano Formula Junior Élite. Il protagonista assoluto della F.125 è stato Andrea Ongari, che si è laureato Campione Italiano 2026 al termine della tappa unica valida per l’assegnazione del titolo tricolore. La Formula Junior Élite ha visto la conferma del talento di Gaia Genova, che ha consolidato la sua leadership nella classifica provvisoria.

Il Campionato Mondiale si svolgerà in tappa unica invece per le categorie Ski GP2, Ski GP3, Ski GP4, Runabout GP2 e GP4 e Runabout GP4 Ladies. La Motonautica, con la sua passione e la sua capacità di regalare emozioni, continua a essere un evento di riferimento a livello internazionale, con la Centomiglia del Lario che si conferma un simbolo di prestigio e tradizione.