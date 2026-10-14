Iñaki López: il Día de la Hispanidad si avvicina al Día de la Purga per la violenza di giovani con bandiere fasciste

Il giornalista Iñaki López, conduttore del programma “Más Vale Tarde” su La Sexta, ha espresso preoccupazione per la violenza registrata durante il Día de la Hispanidad, paragonando la situazione a quella del Día de la Purga. L’evento, che si è svolto il 12 ottobre 2026, ha visto la partecipazione di giovani con bandiere fasciste e slogan offensivi rivolti al presidente del governo, Pedro Sánchez. López ha sottolineato come la celebrazione nazionale sia stata contaminata da atteggiamenti aggressivi e di odio, che sembrano non essere legati alla gestione politica ma a un’esplosione di rabbia sociale.

Un confronto con il passato e i dati del PISA

López ha paragonato la situazione del Día de la Hispanidad a quella del Día de la Purga, un evento storico legato a un periodo di violenza e repressione. Ha descritto l’evento come “la constatazione dei cattivi risultati del report PISA”, un documento che misura la qualità dell’istruzione e che ha evidenziato problemi di inclusione e diversità. Secondo il giornalista, la mancanza di comprensione della diversità da parte di alcuni giovani è un segno di una società in crisi. “È gente che dice di portare l’Spain nel cuore, ma non è in grado di capire la sua diversità”, ha affermato.

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Nonostante la violenza sia rimasta in strada, il giornalista ha notato un cambiamento: “La violenza ha smesso di essere nelle strade e sta cominciando a essere in piazza”. Questo, secondo lui, indica un’evoluzione nella forma in cui si esprime il dissenso, con un aumento di atteggiamenti aggressivi e di odio. Inoltre, il giornalista ha segnalato che il Tribunale Supremo ha privato di diritto di voto 163.000 cittadini spagnoli il giorno stesso del Día de la Hispanidad, un evento che ha visto la partecipazione di un numero elevato di manifestanti.

Un’attenzione particolare al contesto sociale

Il conduttore di La Sexta ha espresso preoccupazione per l’evoluzione del contesto sociale e per la crescente polarizzazione. Ha sottolineato come la violenza non sia più limitata alle strade, ma possa manifestarsi in contesti pubblici e istituzionali. “La violenza ha smesso di essere nelle strade e sta cominciando a essere in piazza”, ha detto. Questo, secondo lui, indica un cambiamento nella forma in cui si esprime il dissenso, con un aumento di atteggiamenti aggressivi e di odio.

Non ha lasciato passare per alto l’insulto rivolto a Pedro Sánchez durante il suo arrivo al corteo militare. Ha sottolineato come tali comportamenti non siano legati alla politica del governo, ma rappresentino un’esplosione di odio e aggressività. “Teniamo gente che si alza presto in festa solo per insultare il presidente del governo in un evento istituzionale che da anni non è più di tutti”, ha commentato. Il giornalista ha espresso preoccupazione per l’evoluzione del contesto sociale e per la crescente polarizzazione.