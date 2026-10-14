Valderrama si rasò completamente, lasciando andare la sua icònica melena

Carlos Valderrama, noto come “El Pibe”, ha dato il via a un cambiamento radicale nel suo aspetto, rasandosi completamente e lasciando andare la sua icònica melena rizzata. L’annuncio, condiviso attraverso i suoi canali social, ha suscitato reazioni immediate e un dibattito su internet, con molti che hanno messo in dubbio la veridicità delle immagini, ipotizzando che potesse trattarsi di un montaggio o di un’immagine generata da un’intelligenza artificiale. Tuttavia, il video è rimasto attivo sui canali ufficiali del calciatore, confermando che l’evento è realmente avvenuto.

Un simbolo che si trasforma

La melena rizzata di Valderrama, un simbolo riconosciuto a livello internazionale, ha accompagnato il calciatore durante decenni di successi. Dalle competizioni del 1990 in Italia, al 1994 negli Stati Uniti e al 1998 in Francia, i suoi rizzi dorati erano diventati parte integrante del suo stile di gioco e del suo carisma. Ora, con un taglio di capelli completamente diverso, il “10” della Colombia ha scelto di lasciare andare un aspetto che era diventato un’icona del calcio sudamericano.

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Reazioni e reazioni

Le reazioni su internet sono state immediate e varie. Molti utenti hanno espresso ammirazione per il nuovo look, mentre altri hanno messo in dubbio la sua autenticità, ipotizzando che potesse trattarsi di un’immagine finta. Tuttavia, il video è rimasto attivo sui canali ufficiali del calciatore, confermando che l’evento è realmente avvenuto. Anche i suoi ex compagni di squadra, come René Higuita, hanno espresso apprezzamento per il cambiamento, scrivendo su Instagram: “Pibete, el que es lindo es lindo. Te quedó chevere”.

La trasformazione, realizzata con l’aiuto della sua moglie Elvira Redondo, è stata mostrata in un video in cui si vede il processo di rasatura. La coppia ha commentato l’impatto del nuovo aspetto, scherzando sull’eventuale riconoscibilità del calciatore senza i suoi rizzi. Anche personalità del mondo della musica, come Santiago Cruz, hanno espresso il loro cariño per la leggenda, con frasi come “El que es bello es bello, el que es leyenda es leyenda”. Nonostante le reazioni iniziali di sconcerto, il cambiamento di Valderrama ha dimostrato che, anche senza i suoi rizzi, il suo status di leggenda rimane intatto. Il calciatore, a 65 anni, ha dimostrato di essere sempre in grado di attirare l’attenzione e di mantenere il suo ruolo di icona del calcio colombiano. Il suo nuovo aspetto, sebbene inaspettato, è diventato un nuovo simbolo del suo passato e del suo presente.

Valderrama ha rasato completamente la sua melena rizzata, un simbolo del suo passato.

Le reazioni su internet sono state miste, con molti che hanno messo in dubbio la veridicità delle immagini.

Il video è rimasto attivo sui canali ufficiali, confermando che l’evento è realmente avvenuto.

La trasformazione è stata realizzata con l’aiuto della moglie Elvira Redondo.

Le reazioni di ammirazione e di sconcerto sono state immediate e varie.

Nonostante il cambiamento di look, Valderrama rimane un simbolo del calcio colombiano. Il suo nuovo aspetto, sebbene inaspettato, ha suscitato un dibattito su internet e ha rafforzato il suo status di leggenda. Il calciatore, a 65 anni, ha dimostrato di essere sempre in grado di attirare l’attenzione e di mantenere il suo ruolo di icona del calcio sudamericano.