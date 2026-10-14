Sonay Kartal sfida Paolini a Wuhan, Sabalenka e Pegula eliminati a sorpresa

Al WTA Wuhan 2026, la giornata di secondo turno ha visto clamorose eliminazioni tra le prime favorite del tabellone, con Aryna Sabalenka e Jessica Pegula che sono state sconfitte a sorpresa. La britannica Sonay Kartal, testa di serie numero undici, ha superato la kazaka Yulia Putintseva 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti, mentre l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero quindici, ha battuto la ceca Nikola Bartunkova 7-6(5) 6-3 in un’ora e cinquantacinque minuti. La vittoria di Paolini le ha garantito il passaggio agli ottavi di finale, dove affronterà Kartal. La giornata ha registrato diversi risultati di grande impatto, tra cui la rimonta di Jelena Ostapenko contro Jessica Pegula e la vittoria di Iva Jovic su Dayana Yastremska.

Eliminazioni sorprendenti e risultati di spessore

Le prime due favorite del tabellone, Sabalenka e Pegula, sono state eliminate in modo inaspettato. La bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, ha perso contro Ann Li 3-6 6-4 7-6(5) in due ore e ventotto minuti, mentre la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero due, è stata sconfitta da Jelena Ostapenko 2-6 7-6(7) 6-3 dopo una battaglia di due ore e trentasei minuti. Questi risultati hanno messo in evidenza la forza di giocatori emergenti e la capacità di reazione di atlete in forma. Al contempo, la polacca Iga Swiatek ha dominato la connazionale Magdalena Frech 6-2 6-1 in un’ora e quarantaquattro minuti, confermando il suo dominio nel circuito.

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Paolini e Kartal in corsa per i quarti

Jasmine Paolini, a cui è stato assegnato il quindicesimo posto nel tabellone, ha dimostrato una grande capacità di rimonta, superando Nikola Bartunkova dopo aver recuperato due break di svantaggio nel primo parziale. La sua vittoria le ha garantito un posto nei quarti di finale, dove affronterà Sonay Kartal, la britannica che ha battuto Yulia Putintseva in modo netto. La sfida tra Paolini e Kartal rappresenta un’altra tappa importante nel percorso delle due atlete, che si stanno dimostrando in forma eccellente. La britannica ha dimostrato una grande determinazione e una tecnica precisa.

La russa Diana Shnaider ha sconfitto Yulia Putintseva 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti, confermando la sua posizione tra le migliori del tabellone. Al termine del match, l’ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha commentato i buoni risultati in Asia e ha risposto con una provocazione a una domanda inerente la lotta per la qualificazione alle ATP Finals. Medvedev ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare gli avversari.

Con la combinazione di risultati sorprendenti e prestazioni di alto livello, il WTA Wuhan 2026 si sta rivelando un torneo di grande interesse, con atlete che si stanno dimostrando in forma eccellente e in grado di superare le aspettative. La prossima fase del torneo promette di essere altrettanto intensa e coinvolgente, con sfide che potrebbero definire i prossimi passi nel circuito internazionale.