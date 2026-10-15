Andy Diaz affronta il Campione Olimpico dopo due anni di assenza

Andy Diaz, atleta spagnolo specializzato nel salto triplo, si prepara a tornare in pedana dopo due anni di assenza, affrontando uno dei suoi avversari più noti: il Campione Olimpico, che lo ha sconfitto a Parigi 2024. La notizia, pubblicata il 14 ottobre 2026, segna un momento di rilancio per l’atleta, che ha interrotto i rapporti con l’agente Alberto Suarez e ha iniziato un nuovo percorso sotto la guida di Travis Geopfert, allenatore del Kansas State University.

Un talento riconosciuto da Geopfert

Geopfert, noto per aver formato atleti di alto livello come Tara Davis-Woodhall e i triplisti giamaicani, ha espresso un forte interesse per il potenziale di Jordan Diaz, nome con cui l’atleta è noto in Spagna. Secondo quanto riporta Marca, l’allenatore è convinto che Diaz possa raggiungere qualsiasi obiettivo, anche se per ora si concentrano sulle basi per la prossima stagione. L’assenza di Jordan Diaz, classe 2001, dal panorama internazionale ha suscitato molte discussioni, con l’atleta considerato quasi disperso dal punto di vista atletico. Il ritorno di Jordan Diaz si colloca in un contesto di ripresa per l’atletica, con l’obiettivo di partecipare agli Europei Indoor 2027 a Valencia. Nonostante l’incertezza su quando e dove si presenterà, il suo nome è già associato a uno dei rivali più agguerriti di Andy Diaz, che ha registrato un salto di 18.15 metri a Birmingham, posizionandosi al quarto posto nella storia del salto triplo.

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Un periodo di siccità e un ritorno inaspettato

Dopo un periodo di assenza, Jordan Diaz ha fatto ritorno alla luce dei riflettori, con un allenamento condiviso sui social media che ha riacceso l’interesse per la sua carriera. L’atleta, che ha vinto il Campionato d’Europa a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024, ha registrato un salto di 18.18 metri, diventando il terzo uomo nella storia del salto triplo. Tuttavia, negli ultimi due anni, l’ultima apparizione internazionale risale al 3 agosto 2025, quando ha vinto i Campionati Nazionali con un salto di 17.16 metri.

Il rapporto tra Andy Diaz e Jordan Diaz è stato segnato da scontri e confronti in pista, con l’azzurro che ha vinto la medaglia di bronzo a Parigi. Ora, con l’atleta spagnolo in cerca di un nuovo inizio, si profila una sfida interessante per il prossimo futuro. La carriera di Jordan Diaz, però, rimane in bilico tra il passato di successi e il presente di incertezze, con la Federazione Spagnola che ha confermato i rapporti con l’atleta.

Il ritorno di Jordan Diaz rappresenta un momento di rilancio per l’atletica spagnola. Con l’attenzione concentrata sui prossimi mesi, l’atletica si prepara a un nuovo ciclo di competizioni, con due atleti di alto livello che potrebbero scontrarsi nuovamente in pista. La stagione 2027 promette di essere ricca di sfide e di nuove opportunità per chi, come Andy Diaz e Jordan Diaz, cerca di riconquistare la posizione che una volta avevano nel mondo del salto triplo.