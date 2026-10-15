Isco: “Sono un tipo testardo, mi hanno dato per morto tante volte”

Il centrocampista del Real Betis Isco Alarcón ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria contro l’Oporto, segnando il gol decisivo del 3-2 al 84′. L’attaccante, nominato MVP del match, ha dichiarato: “Me han dado muchas veces por muerto, pero soy cabezón”, un’espressione che riflette la sua determinazione e la sua volontà di non mollare mai. La squadra, che ha vinto in casa, ha dimostrato di non voler cedere alle difficoltà e di credere in un futuro migliore.

Un gol decisivo e una motivazione senza fine

Isco, che ha agguantato quasi l’intero match prima di essere sostituito al 88′, ha sottolineato l’importanza del gol di rigore: “Non siamo qui di passaggio, siamo qui per vincere”. La sua frase, ripetuta più volte durante l’intervista, ha espresso una chiara volontà di lottare fino all’ultimo respiro. “Siamo un team buono e con margine di miglioramento”, ha aggiunto, riconoscendo i punti di forza della squadra ma anche le opportunità di crescita.

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La motivazione di Isco è un elemento chiave per il Real Betis.

La Champions League e la passione per il club

Isco ha anche parlato della Champions League, definendola una competizione speciale. “Giocare con il club che mi ha riportato l’illusione è incredibile”, ha detto, sottolineando il legame profondo con la squadra. L’attaccante ha espresso la sua speranza di vedere altre partite simili a questa, in cui la squadra ha dimostrato di poter competere a livello europeo. “Ojalá queden muchas noches como ésta”, ha concluso, mostrando una passione che non si è mai spenta. La squadra, che ha resistito alle pressioni dell’Oporto, ha dimostrato di non voler mollare. “Non siamo venuti qui per giocare a metà, siamo qui per lottare”, ha detto Isco, rafforzando l’idea di una squadra in crescita e determinata. La sua determinazione, unita a quella dei compagni, potrebbe portare il Real Betis a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Un futuro di miglioramento e di lotta

Isco ha anche riconosciuto i punti di forza della squadra, ma ha anche sottolineato l’importanza di migliorare. “Aprender tenemos que aprender de eso, pero seguimos”, ha detto, mostrando una consapevolezza del lavoro da fare. La sua frase indica una mentalità di crescita, in cui ogni sconfitta è un’opportunità per imparare e migliorare. “Quiero seguir luchando”, ha concluso, un impegno che sembra non avere fine. La vittoria del Real Betis contro l’Oporto è un passo importante, ma Isco e la squadra sanno che il lavoro non è finito. La loro determinazione e la loro passione potrebbero portarli a raggiungere traguardi sempre più elevati, anche in una competizione come la Champions League. La loro storia, però, è ancora in corso e Isco è pronto a continuare a lottare fino all’ultimo respiro.