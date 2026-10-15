Eleonora Fersino: “Sostituire De Gennaro è stato un passo difficile, ma l’ho affrontato senza strafare”

Eleonora Fersino, libero della Nazionale italiana e della Numia Vero Milano, ha parlato della sua esperienza di sostituzione di Monica De Gennaro, icona della pallavolo italiana. La giocatrice ha espresso soddisfazione per come ha affrontato la situazione, senza strafare e mantenendo la sua identità. “Ho portato tutta me stessa sia in campo che fuori, senza strafare, sono solo stata me stessa”, ha detto Fersino. La sostituzione, pur difficile, è stata vista come un passo positivo per la squadra, che ha visto un inizio di stagione molto promettente.

sostituzione di un’icona

Eleonora Fersino ha riconosciuto la difficoltà di sostituire un’icona come De Gennaro, ma ha sottolineato la sua capacità di affrontare la situazione con serenità. “Non è stato facile sostituirla perché tutti conoscono il suo valore”, ha detto. La giocatrice ha anche espresso il peso della situazione, dato che De Gennaro era una giocatrice fondamentale per la Nazionale. Tuttavia, Fersino ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per il modo in cui ha gestito la transizione. La stagione inizia positivamente per la Numia Vero Milano, grazie a un roster rimasto sostanzialmente intatto rispetto all’anno scorso. “Abbiamo cambiato poco per quanto riguarda le titolari, siamo le stesse”, ha spiegato Fersino. La squadra ha visto differenze già da inizio stagione, come nel torneo di Courmayeur, dove si sono comportate bene nonostante i rientri posticipati. La lunga stagione offre a tutte le squadre il tempo di evolversi, e la squadra di Milano ne sta facendo pieno uso.

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nuove tattiche e posizioni

Un elemento di novità riguarda l’arrivo di Gianlorenzo Blengini, nuovo allenatore della squadra meneghina. Fersino ha espresso un giudizio positivo sull’impatto del nuovo coach, che ha introdotto elementi del maschile, come il muro a tre. “Non sarà una cosa sistematica, ma fa capire quali sono le idee del nostro mister”, ha detto. La giocatrice ha anche parlato delle sue nuove posizioni in campo, che, sebbene inizialmente scomode, hanno portato benefici alla squadra.

La stagione si presenta come un’opportunità per crescere e migliorare, e Fersino è convinta che il lavoro prima o poi paga. “Io sono contenta del percorso fatto, non ho bruciato nessuna tappa, ho fatto step by step”, ha concluso. La giocatrice, che ha passato direttamente in Nazionale maggiore senza aver fatto parte delle giovanili, vede nel suo cammino un esempio per le giovani atlete. “Questo deve essere da stimolo per le ragazzine”, ha detto, sottolineando l’importanza di perseverare e non abbattersi di fronte alle difficoltà.

Eleonora Fersino ha anche parlato del ruolo di Myriam Sylla, con la quale ha condiviso la responsabilità del ricevere a due. “Hanno vinto loro, questa cosa ha influito, ma anche Sylla ha fatto un grande lavoro di ricezione, doveva coprire tanto campo e l’ha fatto benissimo”, ha detto. La giocatrice ha riconosciuto l’importanza del lavoro di squadra e la capacità di adattarsi alle nuove dinamiche. La stagione, per la Numia Vero Milano, sembra essere un’occasione per consolidare le basi e proseguire con la crescita.