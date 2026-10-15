Un Porsche 911 Turbo di lusso, creato su misura per Ron Dennis, è pronto a essere messo all’asta. L’auto, acquistata da Dennis nel 1986 quando era direttore di McLaren, è uno dei pochi esemplari mai prodotti con una carrozzeria a morro piano, simile a quella dei modelli da competizione. L’auto, quasi inutilizzata, è stata realizzata in modo personalizzato e include dettagli unici come un sistema audio Blaupunkt, un indicatore LED della pressione del turbo e un pannello centrale in caoba. La sua storia è legata a un’amicizia tra Dennis e Mansour Ojjeh, un empresario saudita che ha commissionato un’altra versione simile. L’auto, che ha un chilometraggio di soli 4.200 km, sarà messa all’asta il 14 novembre con un prezzo stimato tra 415.000 e 475.000 euro.

Un capriccio di lusso per un leader del motorsport

Ron Dennis, noto per il suo ruolo di direttore e poi coproprietario di McLaren, ha commissionato un Porsche 911 Turbo SE ‘Flachbau’ nel 1986. Questo modello, con un motore Turbo S da 335 CV, era una versione a misura, realizzata interamente da Porsche e non da un preparatore esterno. La carrozzeria a morro piano, ispirata ai modelli da competizione, era una scelta rara e costosa, con un prezzo doppio rispetto a un modello di serie. L’auto, quasi inutilizzata, ha un chilometraggio di soli 4.200 km, con una media di circa 100 km all’anno. La sua rarità e la sua storia la rendono un’opera unica.

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La personalizzazione di Dennis include dettagli tecnici unici. L’auto è dotata di un sistema audio Blaupunkt con altavoces posteriori in una bandeja realizzata a misura, un indicatore LED della pressione del turbo a lato del quadro e un pannello centrale in caoba con reloj, voltimetro e indicatore di temperatura ambiente. Questi elementi, realizzati direttamente da Porsche, riflettono l’attenzione al dettaglio e la personalizzazione del modello.

Un’amicizia che ha portato a due auto di lusso

Ron Dennis e Mansour Ojjeh, un empresario saudita e direttore del Grupo TAG, si sono conosciuti nel 1981 e hanno sviluppato un’amicizia e un’alleanza commerciale. Ojjeh è diventato azionista di maggioranza di McLaren, con il 60% delle partecipazioni, e ha investito in motori turbo prodotti da Porsche. Entrambi hanno commissionato due Porsche 911 Turbo a misura, con caratteristiche simili. L’auto di Dennis, con un’interfaccia personalizzata e dettagli tecnici unici, rappresenta un esempio di lusso e personalizzazione.

La versione di Dennis è un esempio di lusso e personalizzazione. L’auto, quasi inutilizzata, ha un chilometraggio di soli 4.200 km, con una media di circa 100 km all’anno. La sua storia è legata a un’epoca in cui McLaren era al vertice del motorsport. La sua vendita, prevista il 14 novembre, rappresenta un’occasione unica per chi apprezza l’arte e la tecnologia delle automobili di lusso. La sua storia, legata a un’epoca di successi e innovazione nel motorsport, la rende un’opera unica. L’auto, quasi inutilizzata, rappresenta un pezzo di storia automobilistica e un simbolo del lusso e della personalizzazione. La sua vendita sarà un evento di interesse per chi apprezza l’arte e la tecnologia delle automobili di lusso.

La versione di Dennis, con un sistema audio Blaupunkt, un indicatore LED della pressione del turbo e un pannello centrale in caoba, è un esempio di personalizzazione estrema. L’auto è stata recentemente sottoposta a una manutenzione completa, garantendo la sua condizione perfetta per l’asta. Il prezzo stimato, tra 415.000 e 475.000 euro, riflette la sua rarità e la sua storia. La sua vendita avverrà il 14 novembre, in un contesto di interesse per i collezionisti e gli appassionati di automobili di lusso. La rarità e la storia dell’auto la rendono un’opera unica. L’auto, quasi inutilizzata, ha un chilometraggio di soli 4.200 km, con una media di circa 100 km all’anno. La sua rarità e la sua storia la rendono un’opera unica. La sua vendita, prevista il 14 novembre, rappresenta un’occasione unica per chi apprezza l’arte e la tecnologia delle automobili di lusso.