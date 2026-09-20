Sirine Charaabi vince agevolmente agli Europei, passa ai quarti

Sirine Charaabi ha aperto con successo la sua avventura agli Europei di boxe, vincendo in modo convincente contro la portoghese Sofia Resende nella categoria fino a 54 kg. La vittoria, con un punteggio di cinque 30-27, ha visto la boxe italiana dominare la gara, pur non mancando di mostrare alcune lacune nella gestione delle combinazioni. La lusitana, pur non riuscendo a mettere a segno colpi troppo efficaci, ha comunque dato filo da torcere all’italiana, che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dai giudici.

Strategia e controllo in campo

Charaabi ha dimostrato una buona capacità di gestione del match, soprattutto nei primi round, dove ha cercato di valutare la situazione e non farsi prendere la mano. La sua prudenza ha permesso di evitare rischi inutili, mentre la portoghese, sebbene abbia tentato di reagire, ha visto i suoi attacchi spesso fallire. Nella seconda ripresa, la precisione di Charaabi si è fatta notare, con un destro ben piazzato che ha messo in difficoltà Resende, che ha cercato di reagire in situazioni di contrattacco.

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Un esordio comodo, ma non senza sfide.

La vittoria di Charaabi è stata sostanzialmente comoda, senza grandi emozioni, ma non per questo meno significativa. L’italiana ha avuto modo di testare la sua preparazione e di mettere in mostra la sua capacità di controllo, anche se non ha mai spinto al massimo. La sua passività in alcuni momenti ha lasciato spazio a critiche, ma ha anche permesso di evitare errori che avrebbero potuto compromettere il risultato. La vittoria de facto, con i cinque 10-9, ha confermato la sua superiorità, anche se non senza alcune perplessità sui suoi attacchi.

Un controllo totale nel terzo round

Nella terza ripresa, la situazione è diventata tutta sotto controllo per Charaabi, che ha saputo mantenere la calma e non farsi prendere la mano. La sua strategia si è rivelata vincente, anche se non ha avuto bisogno di forzare nulla. L’italiana ha mandato segnali convincenti a chiunque si trovasse nei suoi dintorni a Sofia, dimostrando di essere pronta per affrontare i prossimi passi del torneo. AI quarti si vedrà la russa Anastasia Kool, nella sessione diurna di mercoledì 23. Il successo di Charaabi rappresenta un buon inizio per la sua carriera internazionale, ma anche un avvertimento: la sua passività in certi momenti potrebbe diventare un limite. Per ora, però, la vittoria è stata netta e senza troppe perplessità, anche se non mancano i margini di miglioramento. La sua prestazione ha lasciato spazio a riflessioni, ma ha anche confermato la sua capacità di competere a livello europeo.

Un avvio positivo, ma con margini di miglioramento.