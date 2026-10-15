Messi regala assist magico: Inter Miami qualificato ai playoff

Lionel Messi, fresco di addio alla nazionale argentina, ha dimostrato ancora una volta la sua classe con la squadra di club, l’Inter Miami, che ha vinto 2-0 contro il New York City nella notte, garantendosi la qualificazione ai playoff della MLS. La vittoria, giocata davanti a 25.773 spettatori, ha permesso ai padroni di casa di chiudere al secondo posto in classifica con 52 punti, 19 in più del New York City, decimo e fuori dalla zona playoff.

assist magico e pass decisivo

Il successo dell’Inter Miami è stato reso possibile da un’azione corale che ha visto Messi protagonista con un assist decisivo. Al 20′ del primo tempo, il 39enne argentino ha attirato su di sé tre avversari, creando spazio per servire con l’esterno sinistro Rodrigo De Paul, che ha insaccato dal limite. Un assist magico che ha dato il vantaggio ai suoi. Il raddoppio è arrivato nel recupero del primo tempo grazie a un altro assist di Messi, che ha trovato il compagno di squadra Luis Suarez per il gol di Berterame.

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un’azione di squadra

La vittoria dell’Inter Miami contro il New York City è stata frutto di un’azione di squadra, con Messi che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di guidare i compagni. L’assist di Luis Suarez, un veterano dell’Inter Miami con 143 presenze in nazionale uruguaiana, ha portato il gol di Berterame, attaccante messicano di origine argentina. La squadra, guidata da Messi, ha dimostrato coesione e determinazione. Con 5 giornate ancora da giocare nella Eastern Conference, l’Inter Miami si appresta a tornare in campo nella notte tra sabato e domenica contro l’Atlanta United, in trasferta, nella 30ª giornata. I playoff della MLS sono in programma dal 18 novembre al 18 dicembre, e l’Inter Miami, con la sua vittoria, ha già ottenuto un passo avanti nella corsa per la fase decisiva.

Il successo dell’Inter Miami contro il New York City ha messo in mostra la forza della squadra, con Messi che ha dato il suo contributo decisivo. La vittoria ha garantito la qualificazione ai playoff, un traguardo importante per la squadra che punta a raggiungere nuovi traguardi. Messi, con la sua esperienza e la sua abilità, continua a essere un punto di riferimento. La partita ha visto un’azione di squadra, con Messi che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di guidare i compagni. L’assist di Luis Suarez, un veterano dell’Inter Miami, ha portato il gol di Berterame, attaccante messicano di origine argentina. La squadra, guidata da Messi, ha dimostrato una coesione e una determinazione che hanno portato al successo.