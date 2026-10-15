Will Zalatoris: “Sono la persona di 30 anni più vecchia che mai conoscerai”

Will Zalatoris, 30 anni, ha annunciato di non giocare nel 2027 a causa di un intervento chirurgico per problemi di schiena, che lo hanno costretto a interrompere la sua carriera. Il golfista californiano, che si trova al 610° posto del ranking mondiale, ha descritto la sua situazione come un “inferno” e ha dichiarato di non poter promettere nulla a nessuno per il passato che ha vissuto. Zalatoris ha sottolineato che i problemi di schiena stanno limitando la sua carriera, che una volta era considerata tra le più promettenti del golf.

Un percorso interrotto da infortuni

Zalatoris ha iniziato a soffrire di problemi di schiena fin da quando ha iniziato a giocare a livello professionale. Nel 2022, ha quasi vinto il PGA Championship, ma ha perso il playoff contro Justin Thomas. Successivamente, ha vinto il suo primo e unico torneo nel PGA e si è classificato settimo nel ranking mondiale. Tuttavia, poco dopo, ha dovuto ritirarsi dal BMW Championship a causa di nuovi problemi di schiena. Da allora, non ha più giocato in modo regolare. Nel 2023, ha subito una microdiscectomia, e nel 2025 un intervento per il reemplazo di un disco artificiale. Ora, dopo un’altra rotura del labrum della cadera destra, si prepara a un intervento di fusione vertebrale che lo terrà lontano dal PGA Tour per tutta la stagione 2027.

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Non è qualcosa che si desidera, ma quando si dice di farlo, si fa.

Zalatoris ha spiegato che, nonostante non sia qualcosa che si desidera, quando tre fisioterapeuti del Tour gli dicono che è necessario, semplicemente lo fai. Ha anche riconosciuto che i problemi di schiena sono un problema comune nel mondo del golf, citando esempi come Seve Ballesteros e José María Olazábal in Spagna, o giocatori come Fred Couples, Tiger Woods, Jason Day e Rory McIlroy. Zalatoris ha aggiunto che “tutto è collegato” e che “solo voglio risolverlo”.

Un’esperienza condivisa nel mondo del golf

Il californiano ha espresso la sua frustrazione, dicendo di non poter promettere nulla a nessuno per il passato che ha vissuto. Ha concluso con una frase che ha suscitato molta empatia: “Sono la persona di 30 anni più vecchia che mai conoscerai”. Queste parole riflettono non solo la sua frustrazione, ma anche la sua determinazione a trovare una soluzione al problema che ha costretto a interrompere la sua carriera.

La sua carriera è stata costantemente interrotta da infortuni.

Nonostante i problemi, Zalatoris ha dimostrato sempre di essere un giocatore di alto livello, in grado di competere tra i migliori del mondo. Tuttavia, la sua carriera è stata costantemente interrotta da infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Ora, con un intervento chirurgico che lo terrà fuori per tutta la stagione 2027, il golfista dovrà affrontare un periodo di riposo e riflessione, sperando che il suo futuro possa riprendere con una nuova forza e una nuova determinazione.